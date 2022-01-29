قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر والمغرب في ربع نهائي امم افريقيا 2022 HD

من المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع منتخب المغرب في ربع نهائي امم افريقيا 2022 غدا الاحد الموافق 30 من شهر يناير الجاري، حيث ستنطلق صافرة بدء المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة، على ملعب أحمدو أهيدجيو، وستنقل المباراة على عدد من القنوات الرياضية المفتوحة بخلاف شبكة قنوات بي ان سبورت القطرية، ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والمغرب.

قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر والمغرب

والآن نقدم لكم قائمة قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر والمغرب في ربع نهائي بطولة امم افريقيا 2022، وترددها على كل الاقمار الصناعية:

– قناة النبأ الليبية: النايل سات، تردد 11096، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500. – قناة آرينا سبورت: هوت بيرد، تردد 11595، التصحيح 6/5، استقطاب عمودي، معدل الترميز 27500. – قناة فوكس سبورت: النايل سات، تردد 12284، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500. – قناة RTB TV بوركينا فاسو: يوتلسات 9E، تردد 11900/H، معدل ترميز 27500. – قناة RTI 1 كوت دي فوار: قمر بدر 26E، تردد 11996/27500 H. – قناة تيلي تشاد: النايل سات، تردد 12015، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500. – قناة يورو سبورت: هوت بيرد، تردد 11090 اتجاه 13 شرقًا، عمودي، معدل الترميز 27500، على 3/4 ارديتو 2.

مباراة مصر والمغرب

وخلال مباراة مصر والمغرب سيحاول كيروش استغلال الحالة المعنوية المرتفعة للاعبيه بعدما قدموا أداء جيد أمام منتخب كوت ديفوار، وتمكنوا من التأهل لهذا الدور بضربات الجزاء، وسيحاول الفراعنة الفوز بالمباراة لاستكمال المشوار نحو اللقب.