منزل

قمة نارية الإثنين المقبل بين ليفربول ومانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي

مصطفى أبو حجازي

يشهد الأسبوع الثالث من الدوري الإنجليزي قمة نارية مرتقبة ما بين ليفربول ومانشيستر يونايتد بالدوري الإنجليزي وتزداد الإثارة مع البداية المتعثرة لكلا الفريقين خلال الجولات الأولى. 

ليفربول ومانشيستر يونايتد

ليفربول

مباراة ليفربول ومانشيستر يونايتد 

معلق مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد الاثنين 22 أغسطس 2022 في الدوري الإنجليزي

الملياردير الأمريكي إيلون ماسك يعلن رغبته في شراء مانشستر يونايتد الإنجليزي

يطمح نادي ليفربول الإنجليزي بقيادة الألماني يورجن كلوب بالحصول على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم ولكن قد لاقى تعثر كبير خلال الجولة الأولى والثانية والتي فقد خلالهما 4 نقاط جراء التعادل مع فولهام وكذلك كريستال بالس ليتأخر عن المتصدر مانشيستر سيتي منذ البداية. 

بينما موقف نانشيستر يونايتد يعد أكثر صعوبة وذلك بعد أن تلقى هزيمتين متتاليتين ضمن أسوء بداية لمدرب يقود مانشيستر يونايتد على الإطلاق وهو إريك تان هاغ، حيث أنه قد خسر في أول مباراة بنتيجة 2/1 على يد ترافورد بعدها تلقى هزيمة مذلة وقاسية على يد برنتفورد بأربع أهداف نظيفة، الأمر الذي تسبب في غضب جماهير اليونايتد كثيرًا والتي قد تقوم بتنظيم إحتجاج كبير قبل المباراة من أجل الإعتراض على العائلة المالكة للنادي منذ عام 2005 وهي عائلة غلايزر. 

لذا ونظرًا للظروف الصعبة للفريقين فإننا سنشهد مباراة في غاية المتعة والإثارة في أمسية الإثنين على ملعب أولد ترافورد التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة. 

مصطفى أبو حجازي

مصطفى السيد، مهندس كيميائي، أعمل بمجال كتابة المقالات من حوالي عام ونصف، كتبت في جميع المجالات ولي خبرة كبيرة بالسيو وتصدر المقال مؤشرات البحث


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني، وهو غير مطلوب للتعليق لكن يوفر لك وسيلة للتنبيه في حال قيام شخص بالرد على تعليقك.