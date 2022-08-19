قمة نارية الإثنين المقبل بين ليفربول ومانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي

يشهد الأسبوع الثالث من الدوري الإنجليزي قمة نارية مرتقبة ما بين ليفربول ومانشيستر يونايتد بالدوري الإنجليزي وتزداد الإثارة مع البداية المتعثرة لكلا الفريقين خلال الجولات الأولى.

مباراة ليفربول ومانشيستر يونايتد

يطمح نادي ليفربول الإنجليزي بقيادة الألماني يورجن كلوب بالحصول على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم ولكن قد لاقى تعثر كبير خلال الجولة الأولى والثانية والتي فقد خلالهما 4 نقاط جراء التعادل مع فولهام وكذلك كريستال بالس ليتأخر عن المتصدر مانشيستر سيتي منذ البداية.

بينما موقف نانشيستر يونايتد يعد أكثر صعوبة وذلك بعد أن تلقى هزيمتين متتاليتين ضمن أسوء بداية لمدرب يقود مانشيستر يونايتد على الإطلاق وهو إريك تان هاغ، حيث أنه قد خسر في أول مباراة بنتيجة 2/1 على يد ترافورد بعدها تلقى هزيمة مذلة وقاسية على يد برنتفورد بأربع أهداف نظيفة، الأمر الذي تسبب في غضب جماهير اليونايتد كثيرًا والتي قد تقوم بتنظيم إحتجاج كبير قبل المباراة من أجل الإعتراض على العائلة المالكة للنادي منذ عام 2005 وهي عائلة غلايزر.

لذا ونظرًا للظروف الصعبة للفريقين فإننا سنشهد مباراة في غاية المتعة والإثارة في أمسية الإثنين على ملعب أولد ترافورد التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة.