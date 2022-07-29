قرض بدون رد المبلغ بشرط الاحتياج فقط من أجل سداد الديون والقروض من الديوان الملكي

في الآونة الأخيرة زادت تساؤلات واستفسارات المواطنين السعوديين عن المساعدات المالية التي يقدمها الديوان الملكي بالمملكة العربية السعودية، حيث يبحث الكثير من الأشخاص عن الشروط والاجراءات اللازم اتباعها من أجل التقديم والحصول على هذا الدعم، حيث يقدم هذا الدعم من الديوان الملكي السعودي بدون رده نهائياً إلي الفقراء والمحتاجين الذين لا يستطيعون سداد الديون ولا العمل وذلك من ضمن أعمال الديوان الملكي على توفير كافة ما يحتاجه المواطن السعودي ومساعدة غير القادرين من المواطنين، في هذا المقال نسرد لكم خطوات وشروط التقديم والحصول على هذا الدعم.

خطوات التسجيل للحصول على الدعم المقدم من الديوان الملكي السعودي

قم بالدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بالديوان الملكي السعودي، ثم قم بتسجيل الدخول.

اضغط على كلمة الخدمات الإلكترونية.

ثم قم بملء كافة البيانات الشخصية المطلوبة بالخانات الفارغة.

بعد ذلك اضغط على كلمة إرسال.

بعد مراجعة بياناتك سيتم إرسال رسالة إليك بقبول طلبك.

شروط التقديم للحصول على الدعم المقدم من الديوان الملكي السعودي

أن يكون الشخص حاملاً الجنسية السعودية وأن يكون مقيماً بالمملكة العربية السعودية.

يشترط تقديم الشخص مستندات تثبت عدم قدرته على العمل وعول الأسرة.

اثبات عدم العمل في قطاع معين بسبب إصابة أقعدتك عن العمل.