“في عيد الأضحى” قطع لحم من الأضحية غير صالحة للشواء أبرزها العكاوي والموزة

في عيد الأضحى المبارك، يقوم الجميع بتنظيم سهرات عائلية لشواء اللحم، وهي أطعمة يفضلها الكبار والصغار، ولكن هناك قطع لحم من الأضحية (الذبيحة) لا تصلح للشواء..

لحم الرقبة

تحتوي رقبة الذبيحة، أيا كانت من الخروف أو العجل على الكثير من الفقرات والعظام التي يصعب تقطيعها بالشكل المناسب للشواء، والطريقة الأفضل لطهيها هو وضعها في صينية مع الخضار في الفرن.

يمكن تسوية الرقبة في ماء مغلي لمدة كافية مع بعض البهارات والفلفل الأسود، ثم وضعها في الفرن لوقت قصير بعد دهنها بزيت الزيتون، وتقديمها مع الخضار والأرز.

لحم الموزة

لا يُفضل شواء لحم الموزة، كونها قطعة لا تناسب الشواء الذي يفقدها جميع سوائلها فتصبح جافة وتفقد طعمها اللذيذ. ويُنصح بسلق لحم الموزة وتقديمها مع الأرز والصلصة.

يمكن وضع لحم الموزة مع الخضار في الفرن، أو حشوها بالكبدة أو الفريك وتقليبها على نار هادئة ثم يتم وضعها بالفرن حتى تنضج وتقدم مع الخضار أو البطاطس المقلية.

الكوارع (أرجل الأضحية)

لا يمكن شواء الكوارع (أرجل الأضحية)، كونها تحتاج لمدة كبيرة حتى تنضج على النار، ويجب وضعها في ماء مغلي وتركها على النار عدة ساعات لتنضج.

ويُفضل سلق الكوراع والاستمتاع بالشوربة، أو تقديمها مع الفتة أو وضعها بالفرن بعد سلقها على النار لتأخذ لون الشواء فقط.

العكاوي (ذيل الأضحية)

لا يُفضل شواء العكاوي (زيل الأضحية)، والمتعارف عليه هو سلق العكاوي وتقديمها مع الفتة أو يمكن وضعها في كمية كبيرة من البصل والخضروات والتوابل في طاجن وتسويتها بالفرن.

وش الفخذة

لحم وش الفخذة جاف، ولا يحتوي على الكثير من السوائل، مما يعرضها للاحتراق السريع وقت الشواء، كما أنها ستصبح جافة بشكل كبير بعد شوائها.

يمكن حشو وش الفخذة ووضعها في الفرن، أو سلقها وتقديمها مع الفتة أو تقطيعها مع الخضروات والبصل ووضعها في الفرن. تقدم مع الأرز الأبيض والخضروات والبطاطس المقلية.