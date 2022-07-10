في دقيقتين. تنظيف الممبار والكرشة من الزفارة بمكون سحري في مطبخك هتعملي 20 كيلو في دقائق
مع بدأ أيام عيد الأضحى المبارك ونعلم أنه يكون هناك الكثير من الممبار والكرشة وغيره من متعلقات معدة الأضحية، والتي يمثل تنظيفها أمر شاق لكثير من السيدات، حيث يعتبر تنظيف الممبار والكرشة من الأشياء الصعبة التي تأخذ الكثير من الوقت والجهد، كما أن الممبار يعد من الأكلات المفضلة التي يحبها الكثير من الأشخاص وتكون ذات مزاقا مميزا، ولذلك تبحث المثير من السيدات عن أفضل الطرق التي تساعد على تنظيف الممبار، بطريقة سهلة وسريعة وتجعل الممبار نظيف تماما من أي زافرة تجعل له رائحة كريهة.
مكونات تنظيف الممبار والكرشة في المنزل
من أشهر الأكلات التي يتم تناولها في عيد الأضحى المبارك هي الممبار، ولذلك تريد الكثير من السيدات ما هي أفضل المكونات التي تحتاج إليها لتنظيف الممبار والكرشة وجعله نظيفا تماما، لذلك إليكم أهم هذه المكونات والتي تعتبر قليلة التكاليف.
- ملعقة ونصف طعام من البيكنج بودر.
- كوب كبير من الملح الخشن.
- كوب كبير من الدقيق الأبيض المنخول.
- كمية ملائمة من الماء لتنظيف الممبار.
- كوب ونصف من الخل الأبيض.
طريقة تحضير وصفة تنظيف الممبار والكرشة
وبعد أن تعرفنا معكم في السطور السابقة على أهم المكونات التي نحتاج إليها لتنظيف الممبار والكرشة في المنزل، بمكونات بسيطة وقليلة التكاليف موضحة كالتالي.
- نقوم بإحضار وعاء ونضع به كمية الممبار أو الكرشة المراد تنظيفها، ثم نقوم بإضافة الملعقة والنصف من البيكنج بودر وكمية من الخل الابيض والماء ثم نتركه في هذا الخليط لمدة 20دقيقة.
- وباستخدام سكينة نقوم بالتخلص من الدهون والاوساخ المتراكمة على الممبار، ونقوم بعد ذلك بشطفة بالماء جيدا.
- وفي وعاء أخري نضيف بعد ذلك كوب الدقيق الأبيض المنخول، وننقعه مع الممبار لمدة 10 دقائق، ثم نقوم بعد ذلك بشطف الممبار من الدقيقة.
- وننقع الممبار أو الكرشة بعد ذلك في طبق من الماء والخل مرة أخري ونتركه لمدة 20 دقيقة أخري.
- وبعد ذلك نشطه جيدا بالماء لنري أنه يتم إزالة كافة الدهون الموجودة في الممبار ويصبح جاهزا تماما للحشو.
- يمكنك حشو الممبار بأي حشو ترغبين دون أي زافرة.
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