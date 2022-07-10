في دقيقتين. تنظيف الممبار والكرشة من الزفارة بمكون سحري في مطبخك هتعملي 20 كيلو في دقائق

مكونات تنظيف الممبار والكرشة في المنزل

من أشهر الأكلات التي يتم تناولها في عيد الأضحى المبارك هي الممبار، ولذلك تريد الكثير من السيدات ما هي أفضل المكونات التي تحتاج إليها لتنظيف الممبار والكرشة وجعله نظيفا تماما، لذلك إليكم أهم هذه المكونات والتي تعتبر قليلة التكاليف.

ملعقة ونصف طعام من البيكنج بودر.

كوب كبير من الملح الخشن.

كوب كبير من الدقيق الأبيض المنخول.

كمية ملائمة من الماء لتنظيف الممبار.

كوب ونصف من الخل الأبيض.

طريقة تحضير وصفة تنظيف الممبار والكرشة

وبعد أن تعرفنا معكم في السطور السابقة على أهم المكونات التي نحتاج إليها لتنظيف الممبار والكرشة في المنزل، بمكونات بسيطة وقليلة التكاليف موضحة كالتالي.