فنانة وراء طلاقهما .. ناقد سينمائي يكشف سبب انفاصل ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

لا تزال توابع خبر انفصال الفنانة ياسمين عبد العزيز عن زوجها الفنان أحمد العوضي تلقي بظلالها على الوسط الفني، فالكثير من المتابعين الذين صدمهم الخبر يحاولون أن يتوصلوا للسبب وراء وقوع الطلاق، هذا التساؤل الذي أجاب عنه الناقد الفني عماد يسري، في مداخلة تليفونية مع الإعلامية بسمة وهبة.

ناقد فني يكشف سبب طلاق العوضي وياسمين عبد العزيز

الموضوع يشبه فيلم ليلى بكى فيها القمر

وقال يسري في مداخلته لبرنامج 90 دقيقة المذاع عبر فضائية المحور “أنا مكنتش متفاجئ لما اتطلقوا لأن في كواليس شبيها بفيلم “ليلة بكى فيها القمر” للفنانة صباح والفنان حسين فهمي، حيث لعبت فنانة كبيرة وخانها المخرج”.

وتابع “بدأت الكواليس تتنقل في الوسط الفني وكانت آخر مشكلة هي إن في فنانة كبيرة السبب في الموضوع دة وعشان كدة ياسمين عبد العزيز محضرتش العرض الخاص لفيلم “الإسكندراني”.

ثم استطرد الناقد الفني بقوله “تم توجيه سؤال لياسمين عبد العزيز يوم 10 ديسمبر عن سبب عدم الإنجاب حتى الآن، وساعتها مكانش في إجابة واكتشفت ياسمين عبد العزيز بعدها إن في فنانة كبيرة بتهدد الحياة الزوجية”.

لم يكشف عن اسمها

بالرغم من محاولة مقدمة البرنامج مع الضيف أن يفصح عن اسم هذه الفنانة، إلا أنه لم يفصح عنها، ولكنه أشار إلى أن أشار إلى أنها عملت مع العوضي، الأمر الذي دفع بسمة وهبة لسؤاله “مش ملاحظ إن الفنانة دي كل ما بتدخل عمل مع فنان لازم يطلع إشاعة إنها على علاقة بيه؟”.

ووافقها عماد يسري في ذلك بقوله “حصلت كتير فعلا، ومش شرط تكون هي اللي أشاعت دة”.

ثم تطرق يسري للمسلسل الذي جمع الزوجين “مسلسل ضرب نار” الذي يبدو أن كواليسه شهدت الكثير بين النجمين بقوله “المسلسل كان ضرب نار فعلا وكان في مشاكل في كواليسه، وكان ضرب نار لحياتهما الزوجية والفنية. الوسط الفني كان شايف إنها زيجة مهددة”.