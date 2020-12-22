فطور توست بالأفوكادو الشهي فقط ببعض المقادير البسيطة والخطوات السهلة
- فطور لذيذ وشهي … في ما يلي سنعرض لكم فكرة مبتكرة وناجحة سهلة وسريعة قصد عمل فطور توست بالأفوكادو المميز المذاق.
مقادير تحضير فطور التوست بالأفوكادو :
هذه المقادير تكفي ل
1 أشخاص
وقت الطهي
10 دقيقة
- الأفوكادو : ما مقدار 1 حبة بحيث تكون مهروسة.
- التوست : فقط شريحتين.
- الفلفل الأسود : ما مقدار ربع ملعقة صغيرة.
- عصير الليمون : ما مقدار 1 حبة.
- البقدونس : ما مقدار ملعقة صغيرة بحيث يكون طازج وأيضا مفروم.
- الثوم : ما مقدار فص بحيث يكون مهروس.
- زيت الزيتون : ما مقدار ملعقة كبيرة.
- ملح : ما مقدار ربع ملعقة صغيرة.
مراحل تحضير فطور التوست بالأفوكادو خطوة بخطوة :
- نقوم بمزج الأفوكادو مع الفلفل الأسود والثوم وزيت الزيتون وعصير الليمون وأيضا الملح.
- ثم نحمص خبز التوست، و نوزع مزيج الافوكادو على خبز التوست المحمص، بعدها نقوم بتوزيع القدونس فوق التوست.
بالصحة و العافية …
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