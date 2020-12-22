فطور توست بالأفوكادو الشهي فقط ببعض المقادير البسيطة والخطوات السهلة

بواسطة الهاني عمرو
  • فطور لذيذ وشهي … في ما يلي سنعرض لكم فكرة مبتكرة وناجحة سهلة وسريعة قصد عمل فطور توست بالأفوكادو المميز المذاق.

مقادير تحضير فطور التوست بالأفوكادو :

هذه المقادير تكفي ل

فطور

1 أشخاص  

وقت الطهي

10 دقيقة

  • الأفوكادو : ما مقدار 1 حبة بحيث تكون مهروسة.
  • التوست : فقط شريحتين.
  • الفلفل الأسود : ما مقدار ربع ملعقة صغيرة.
  • عصير الليمون : ما مقدار 1 حبة.
  • البقدونس : ما مقدار ملعقة صغيرة بحيث يكون طازج وأيضا مفروم.
  • الثوم : ما مقدار فص بحيث يكون مهروس.
  • زيت الزيتون : ما مقدار ملعقة كبيرة.
  • ملح : ما مقدار ربع ملعقة صغيرة.

مراحل تحضير فطور التوست بالأفوكادو خطوة بخطوة :

  • نقوم بمزج الأفوكادو مع الفلفل الأسود والثوم وزيت الزيتون وعصير الليمون وأيضا الملح.
  • ثم نحمص خبز التوست، و نوزع مزيج الافوكادو على خبز التوست المحمص، بعدها نقوم بتوزيع القدونس فوق التوست.

بالصحة و العافية …

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الهاني عمرو

الهاني عمرو من المملكة المغربية، 32 سنة، مستوى باكالوريا علوم انسانية، حاصل أيضا على دبلوم كهرباء الصيانة الصناعية، حاليا موظف بقطاع الجماعات الترابية( البلديات )، بالاضافة كذلك الى أنني صانع محتوى المواقع الالكترونية تخصص الطبخ العربي، التجميل، نقل الأخبار.

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