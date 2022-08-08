فرصة.. أخر يوم لعروض العثيم بالسعودية “مهرجان الخمسات”

إن أسواق عبدالله العثيم من أشهر الأسواق في المملكة العربية السعودية, فإنها تتميز بتقديمها لأقوي العروض والخصومات, إليكم بعض العروض المتاحة إلى يوم الثلاثاء 9 أغسطس “مهرجان الخمسات”.

عروض العثيم علي السلع الغذائية

خصم علي ساديا دجاج مجمد “دجاج بدون أحشاء” بوزن 1300 جم بسعر 183,95 بدلاً من 218 ريال سعودي.

خصم علي صابون إريال أزرق مركز كيس وزن 5 كجم بسعر 45 بدلاً من 89,95 ريال سعودي.

عرض علي 2 ربطه صلصة طماطم هالي 8×135 جم بسعر 15 بدلاً من 19,95 ريال سعودي.

خصم علي أرز الوليمة بسمتي وزن 10 كجم بسعر 65 بدلاً من 84,95 ريال سعودي.

2 حبة من زيت شروق للقلي والطبخ 1,5 لتر بسعر 25 بدلاً من 55,95 ريال سعودي.

2 حبة من بطاطس تاستو شرائح 1 كجم بسعر 15 بدلاً من 19,95 ريال سعودي.

4 حبات من مكرونة الخليجية سباغيني وزن 400 جم بسعر 15 بدلاً من 15,80 ريال سعودي.

طحينة هالي سائلة 500 جم بسعر 8,95 بدلاً من 14,25 ريال سعودي.

تونة فيكتو خفيف سندوتش حجم 185 جم بسعر 5 بدلاً من 6,50 ريال سعودي.

3 حبات سبانخ هورتكس مفروم وزن 400 جم بسعر 10 بدلاً من 12,75 ريال سعودي.

خصم على شاي فيكتو أكياس يحتوي على 100 كيس بسعر 10 بدلاً من 11,50 ريال سعودي.

خصم على 2 حبة زيت زيتون هالي حجم 250 مل بسعر 15 بدلاً من 19,95 ريال سعودي.

حليب مانا مكثف محلي حجم 397 جم بسعر 5 بدلاً من 6,95 ريال سعودي.

أرز جودان مزة حجم 10 كجم بسعر 30 بدلاً من 36,75 ريال سعودي.

كيس أرز فيكتو سيلا بسمتي حجم 10 كجم بسعر 55 بدلاً من 71,25 ريال سعودي.

طازج دائماً.. في أسواق الغنيم