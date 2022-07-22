فترة صلاحية جواز السفر للمواطنين و المقيمين  خارج المملكة

أعلنت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية على صفحتها الرسمية على موقع التدوينات المصغر” تويتر” عن المدة المسموح بها لانتهاء صلاحية جواز السفر للمواطنين السعوديين في حالة سفرهم لأي من الدول العربية او الأجنبية، حتى يتخذ المواطنين حذرهم ولا يتعرضون لأي أمور طارئة قد تعكر صفو رحلتهم او تتسبب في إلغاء الرحلة أو تعرضهم لعقوبات و غرامات مالية.

قبل السفر تأكد من أن المدة المتبقية في جواز سفرك لا تقل عن (3) أشهر للدول العربية و (6) أشهر للدول الأخرى. #لتسعد_بسفرك_اهتم_بجوازك pic.twitter.com/DnvXYsu0Or — الجوازات السعودية (@AljawazatKSA) July 20, 2022

فترة صلاحية جواز السفر للمواطن و المقيم

و أكدت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية أن الحد الأدنى لصلاحية جواز سفر المواطنين لأي دولة عربية هي 3 أشهر بينما أي دولة أجنبية يجب ألا تقل فترة الصلاحية عن 6 أشهر، و أشارت المديرية أن المدة الباقية على جواز السفر تحتسب من وقت مغادرة المملكة العربية السعودية، ولفتت المديرية إلى ان صلاحية جواز السفر للمقيم يجب ألا تقل عن 90 يوم، ويتم احتساب مدة تأشيرة الخروج و العودة للمقيم إذا كانت محددة ” 60 يوم أو 90 يوم أو 120 يوم ” لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدارها، ويتم احتسابها من تاريخ السفر أما إذا كانت محددة بأيام أو عودة قبل فيتم احتسابها من تاريخ إصدار جواز السفر .

توجيهات الجوازات بخصوص القوانين و الأنظمة

ووجهت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية دعوة لجميع المواطنين السعوديين الراغبين في السفر لخارج المملكة بالالتزام بقوانين و أنظمة البلاد التي يرغبون في السفر إليها لضمان سلامتهم و عدم تعرضهم لأي عقوبات أو غرامات قد تؤثر على تحقيق غرضهم من السفر، كما طالبت المواطنين بالمحافظة على جوازات سفرهم من الفقدان أو التلف، مع مراعاة عدم إهمالها او إساءة استعمالها أو رهانها لأي جهة مع ضرورة وضعها في الأماكن المخصصة لها مع تسجيل الجوازات بوزارة الخارجية من خلال الدخول إلى الصفحة الرسمية لـ “ وزارة الخارجية المملكة العربية السعودية ” .

رسوم تأشيرة الخروج و العودة

كشفت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية عن رسوم إصدار تأشيرة الخروج و العودة حيث أوضحت أنها منفردة تبلغ قيمتها 200 ريال سعودي لسفر مرة واحدة لمدة شهرين كحد أقصى مع فرض 100 ريال سعودي لكل شهر إضافي في حدود فترة سريان الإقامة، أما بالنسبة لرسوم غصدار تأشيرة الخروج و العودة المتعددة فتبلغ قيمتها 500 ريال سعودي للعديد من السفريات لمدة 3 أشهر كحد اقصى مع فرض رسوم 200 ريال سعودي لكل شهر إضافي في فترة سريان الإقامة.