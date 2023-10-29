غضب ممزوج بالسخرية من المصريين عبر منصات التواصل الاجتماعي بسبب انقطاع الكهرباء

شهدت مصر خلال الآونة الأخيرة وجود أزمة في إمدادات الكهرباء مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن البلاد خلال ساعات محددة في اليوم، فهذه الأزمة تمثل تحديًا كبيرًا للحكومة المصرية التي تسعى دائمًا لحل الأزمة في أقرب وقت وتوفير الكهرباء للمواطنين باستقرار.

أسرة تجتمع على طاولة في المنزل وأمامهم شموع منيرة للتدفئة وإنارة الظلام نتيجة انقطاع الكهرباء _ مصدر الصورة: SaveOnEnergy

زيادة مدة انقطاع الكهرباء

أصبحت فترة انقطاع الكهرباء مدة تتراوح ما بين 90 دقيقة إلى 120 دقيقة، وفي بعض الأوقات تصل المدة مرتين خلال اليوم أي ساعتين صباحًا وساعتين مساءًا مما آثار غضب المواطنين عبر منصات التواصل الاجتماعي سائلين عن ما هي نهاية هذا الأمر؟ وإلى متى سيستمر قطع التيار الكهربائي؟ خاصة مع بدء الاختبارات في المدارس والجامعات وانتهاء فصل الصيف وعدم الحاجة إلى المراوح والمكيفات.

لماذا تنقطع الكهرباء في مصر؟

تتعدد أسباب انقطاع التيار الكهربائي في مصر وتتمثل في:

معاناة مصر من نقص في الطاقة الإنتاجية للكهرباء.

عدم قدرة الحكومة على تمويل بناء محطات كهرباء جديدة.

انخفاض احتياطيات الغاز الطبيعي في مصر حيث إنه الوقود الرئيسي المستخدم في توليد الكهرباء.

ارتفاع أسعار الوقود في الأسواق العالمية مما ساهم في زيادة تكلفة إنتاج الكهرباء.

زيادة استهلاك الكهرباء حيث يرتفع معدل استهلاك الكهرباء في البلاد بمعدل 8% سنويًا؛ بسبب النمو الاقتصادي للقطاعات التجارية والصناعية والسكنية في مصر.

ارتفاع درجات الحرارة في مصر خلال فصل الصيف مما يؤدي إلى زيادة استخدام المكيفات.

سرقة الكهرباء التي تُقدر الخسائر الناتجة عنها داخل مصر بنحو 10 مليارات جنيهًا سنويًا.

وجود مشاكل في صيانة بعض محطات الكهرباء في مصر.

بناءًا على الأسباب السابقة؛ فقد أعلنت الحكومة المصرية عن خطة لترشيد استهلاك الكهرباء؛ من أجل تقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء، وزيادة إيرادات الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بناءًا على عدة إجراءات تتمثل في الآتي:

رفع أسعار الكهرباء للقطاعات الصناعية والتجارية.

تركيب العدادات الذكية في جميع أنحاء البلاد.

تشجيع المواطنين على استخدام الطاقة الشمسية.

إلى متى يستمر قطع الكهرباء؟

لا يمكننا تحديد موعد قاطع لانتهاء انقطاع التيار الكهربائي في مصر إلا في حالة أعلن مجلس الوزراء المصري موعد محدد لذلك.