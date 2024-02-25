غرق معدية بنهر النيل بالجيزة تحمل عمال بشركة مقاولات

أحمد ياسين

حادث مؤسف وقع صباح اليوم وراح ضحيته عمال بشركة مقالات كبرى، حيث شهدت قرية نكلا التابعة لمنشأة القناطر بشمال الجيزة غرق معدية تحمل عشرة عمال أثناء نقلهم للجانب الآخر من نهر النيل.

نجاة اثنين والباقي مفقودين

فور وقوع الحادث توجهت أجهزة الأمن بمحافظة الجيزة لموقع الحادث، ودفعت بفرق الإنقاذ والتدخل السريع لتقديم المساعدات اللازمة والبحث عن الضحايا، وخرج اثنين من ركاب المعدية بعد أن تم انتشالهم ونقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم بسبب الإصابات التي تعرضوا لها.

وتكثف قوات البحث والإنقاذ جهودها في الوقت الحالي للبحث عن المفقودين وذلك في وقود قيادات أمنية كبيرة بموقع الحادث.

جدير بالذكر أن المعدية التي غرقت هي معدية “الرياح” في عزبة ربيع بقرية نكلا في مدينة منشأة القناطر، واعتاد أهالي المنطقة على الانتقال بواسطتها بين جهتي نهر النيل، وفي الساعات الأولى من صباح اليوم وأثناء نقلها لعدد من العمال، والتي تفيد التقارير الواردة من موقع الحادث أنهم عشرة عمال، خرج منهم اثنين وجاري البحث عن الثمانية الباقين.

الضفادع البشرية تبحث عن المفقودين

ويقوم عدد من الضفادع البشرية التي دفعت بهم قوات الحماية المدنية وفرق الإنقاذ النهري، بانتشال جثامين الضحايا الذين قضوا نتيجة الغرق، وذلك بعد ضعف الأمل في العثور على أحياء من ركاب المعدية.

وبعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية سوف تتولى النيابة العامة التحقيق في ظروف وملابسات الواقعة.

يذكر أن وقائع غرق المعديات بنهر النيل تتكرر بشكل مستمر منذ سنوات، ويرجع السبب في ذلك في أغلب الأحوال إلى إما تحميل المعدية بعدد فوق قدرتها، أو لوجود مشاكل فنية بالمعدية نفسها، وفي كل الأحوال يدفع الضحايا ثمن هذا التقصير من أعمارهم.

 


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أحمد ياسين

كاتب مصري بالعديد من المواقع الإلكترونية، اعشق القراءة والسفر وابحث عن الإبداع والتميز دائما.


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