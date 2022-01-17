عوزا أكل دايت.. طرق طبخ الفطر الطازج

الفطر هو طعام يفضله الكثير من الناس لأنه يتميز باحتوائه على الكثير من المعادن والفيتامينات مثل فيتامين ج ،د.،ب المركب ومعادن مثل الحديد والفسفور والنحاس، كما يتميز بأن سعراته الحرارية قليلة ويحتوي الفطر على نسبة عالية من الماء تصل من 80 إلى 90 %، كما أنه لا ينحصر في نوع واحد بل هناك أنواع متعددة من الفطر منها السام وغير صالحة للأكل والبعض الأخر يسبب الإغماء و القيء، لكن البعض الآخر مفيد وصالح للأكل وهناك أنواع متعدد منها فطر كالجان وفطر العسل كما يتميز بأنه لا يغسل بل يتم تنظيفه عن طريق المناديل ثم نقوم باستخدامه في طبختك.

طريقة صلصة المشرومة

من الأكلات التي تستطيعي تناولها مع نظامك الغذائي بدون أي قلقل، حيث أنها لا تحتوي على دهون إطلاق فقط تمدك بكافة الفيتامينات التي تحتجيها والطريق هي:

المكونات

عصير ليمونة.

500 جرام من الفطر .

ملعقة كبيرة من المايونيز .

ورشة من الملح والفلفل.

نصف ملعقة كبيرة من الماسترد.

فصان من الثوم.

بصلة كوب مرق اللحم أو الدجاج حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة نشا.

طريقة التحضير

نقوم بطبخ المشروم في الماء لمدة خمس دقائق مع إضافة البهارات والليمون إليه أثناء الطبخ. قومي بتصفية الفطر ونتركه حتى ثم نقوم بتحضير الصلصة وهي عن طريق خلط المايونيز والبصل والثوم والمستردة. ثم نضيف خليط النشا ومرق اللحم أو الدجاج بالصلصة. قومي بخلط الفطر مع الصلصة ويتم حفظها في الثلاجة.

طريقة تحضير شوربة الدجاج بالفطر

هذه الطريقة مميزة وسهلة حيث تستطيع وضعه على مائدة الغداء وستكون مناسبة أيضا في العزومات حيث أنه طبق في لذيذ ومحبب للكثير والطريقة هي:

المكونات

كوبان من المشروم.

500 جرام من صدور الدجاج.

نصف كوب من كريمة الطبخ.

مكعب من مرقة الدجاج.

ثلاثة أكواب من الما.

بصلة مبشورة.

ملعقتان كبيرتان من السمن أو الزبدة.

عصير نصف ليمونة.

مع إضافة ملح حسب الرغبة.

طريقة التحضير