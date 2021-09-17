عروض وخصومات من سنتر شاهين بمناسبة أفتتاح فرع الزقازيق

سنتر شاهين يقدم لعملائه الكرام أكبر وأفضل العروض حصرية ومميزة وبأقل الأسعار بمناسبة أفتتاح فرع الزقازيق بعنوان 27 شارع المحافظة بجوار مدرسة الناصرية الابتدائية النموذجية متاح العروض يوم الخميس الموافق 16 سبتمبر 2021 بجميع سنتر شاهين ويمكن طلب جميع العروض عن طريق الأون لاين يفاجئ الجميع عند شراء أول 1000 عميل بهدية قيمة 1000 هدية يوم الافتتاح متوفر بالمجلة مجموعة حصرية ومختلفة على الأدوات والمستلزمات المنزلية والأجهزة الكهربائية والستائر والمفروشات.

عروض سنتر شاهين

طقم حلل تيفال زهران مينت ٨ قطع ٤ حلة مقاس 18،20،22،26لتر أرخص سعر في مصر ب888 جنية مصري بدلا من999 جنية مصري.

طقم طاجن بيركس تشيكي مستطيل بيدم 1.75، 2.2، 3.2 لتر تشيكي مستورد ب 199 جنية مصري بدلا من 349 جنية مصري.

طقم شاي وجاتو25 قطعة متكاملة شكل الهلال وأشكال وألوان متعددة 2021 ب 499 جنية مصري بدلا من 639 جنية مصري.

طقم حلل استانلس نوفال كيشو 10 قطع 5 حله 18/10 مقاسات 16، 18، 20، 22، 26 ب 749 جنية مصري بدلا من 1055 جنية مصري.

طقم عشاء أركوبايركس 50 قطعة مربع متكامل ديكالات 2021 ب 999 جنية مصري بدلا من 1395 جنية مصري.

طقم حلل جرانيت داي كاست 7 قطع 3 حلة مقاس 18، 24، 28، 28، ب 849 جنية مصري بدلا من 1155 جنية مصري.

دبل جريل جرانيت مقاس 36 ألوان متعددة يد عازله للحرارة ب 269 جنية مصري 349 جنية مصري.

فرن 45 لتر 2000 لتر ( شواية _ لمبه _ مروحة ) ضمان سنة ب 699 بدلا من 899 جنية مصري.

مكنسة فيلبس 1800 وات كيس تخزين مقاس كبير أسود في أحمر ضمان سنة ب 999 جنية مصري بدلا من 1299 جنية مصري.

محضر الطعام 7×1 600 وات أسلحة استانلس ضمان سنة ب 599 جنية مصري بدلا من 799 جنية مصري.

كبة ال سي 400 وات 1.5 لتر 3 سكينة + قشارة ثوم ضمان سنة ب 244 جنية مصري بدلا من 399 جنية مصري.

مروحة دريم استاند 18 بوصة 6 ريشة 3 سرعات ضمان سنة ب 319 جنية مصري بدلا من 499 جنية مصري.

غلاية مياة اتش وان بيركس 1.8 لتر لعمل المشروبات الساخنة ضمان سنة ب 139 جنية مصري بدلا من 199 جنية مصري.

طقم صيني 65 قطعة مدور متكامل اشكل وديكالات متعددة 2021 ب 499 جنية سعودي بدلا من 1355 جنية مصري.

طقم جرانيت 12 قطعة 4 حله مقاسات 28:18 + لبانه 16 + جريل 28 + صينية 26 ب 1349 جنية مصري بدلا من 1865 جنية مصري.

طقم عشاء أركوبايركس 25 قطعة متكامل متعددة وديكالات متعددة ب 219 جنية مصري بدلا من 369 جنية مصري.

طقم مج بورسلين 4 قطعة على حامل استانلس أشكال متعددة ب 69 جنية مصري بدلا من 95 جنية مصري.

ترمس 1.3 حافظ للحرارة أشكال وألوان متعددة ب 79 جنية مصر بدلا من 125 جنية مصري.