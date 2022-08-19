سارع باقي يوم على نهاية الخصومات الجبارة في هايبر بنده السعودية 20 أغسطس

يقدم هايبر بنده عروض وتخفيضات لمدة ٤ أيام وتنتهي هذه الخصومات يوم 20 أغسطس وذلك على السلع الغذائية والهواتف النقالة والأجهزة الكهربائية وهذا العرض يوجد في جميع فروع هايبر بنده داخل المملكة العربية السعودية.

عروض هايبر بنده على الهواتف النقالة الذكية

متوفر هاتف أبل أيفون 13 برو بسعة تخزين 128 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 6 جيجا بايت رام.

يوجد هاتف سامسونج جالكسي أي 53 بسعة تخزين 128 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 8 جيجا بايت رام 5 جي.

تخفيض على هاتف سامسونج أي 73 بسعة تخزين 128 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 8 جيجا بايت رام متوفر باللون الأبيض.

متاح هاتف سامسونج أي 33 بسعة تخزين 128 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 8 جيجا بايت رام 5 جي.

متواجد هاتف موتورولا إيدج 5 جي بسعة تخزين 256 جيجا بايت.

عروض هايبر بنده على الأجهزة الكهربائية المنزلية

متوفر قلاية مقدمة من كولين بسعة 2 لتر.

يوجد وعاء تحضير كهربائي مقدم من سينكور.

تخفيض كبير على قلاية مقدمة من كليك أون.

خصم كبير على قلاية بدون زيت مقدمة من سينكور بسعة 2 كيلو.

متاح فريزر مقدم من جيباس.

متوفر قلاية بدون زيت مقدمة من كي أون بسعة 6 لتر.

يوجد فريزر مقدم من جيباس بسعة 250 لتر.

متواجد شواية كهربائية مقدمة من كولين بقوة 2000 وات.

تخفيض على قلاية بدون زيت مقدمة من كينوود.

متوفر غسالة بتعبئة علوية بحجم صغير بسعة 3.5 لتر مقدمة من جيباس.

خصم كبير على غسالة بتعبئة علوية مقدمة كي أون بحجم 10 كيلو.

متاح مروحة مقدمة من كليك أون.

متوفر غسالة بتعبئة علوية مقدمة من كي أون بسعة 8 كيلو.

يوجد قلاية بدون زيت مقدمة من تيفال بسعة 1.600 كيلو جرام.

متواجد غسالة بتعبئة علوية مقدمة من جيباس بسعة 10 كيلو.

متاح شواية مع غطاء مقدمة من كليك أون.

يوجد مكواة مقدمة من جيباس.

عروض هايبر بنده على الشاشات الذكية