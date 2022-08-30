عروض وخصومات رائعة في هايبر لولو السعودية على الأجهزة المنزلية
يمتلك هايبر لولو ماركت مجموعة كبيرة من الفروع التابعة لهايبر لولو داخل المملكة العربية السعودية وخارجها في معظم الدول العربية والغربية ويضم هايبر لولو العديد من الأقسام التي تخص كل منزل من سلع غذائية وأجهزة كهربائية وغيرها من الأقسام الممتازة داخل الهايبر.
عروض هايبر لولو على أجهزة التكيفات
- يوجد مكيف سبليت مقدم من هاير واحد طن بارد.
- متوفر مكيف سبليت مقدم من جري 1.5 طن حار وبارد.
- متواجد مكيف شباك مقدم من هاير 1.5طن بارد.
- خصم كبير على مكيف متنقل مقدم من ميديا 12000 وحدة.
- متاح مكيف سبليت مقدم من سوبر جنرال 1.5 طن بارد.
- تخفيض كبير على مكيف سبليت مقدم من إل جي 1.5 طن بارد.
- متوفر مكيف شباك مقدم من سوبر جنرال 1.5 طن بارد.
- متواجد مكيف متنقل مقدم من سوبر جنرال 1.2 طن.
عروض هايبر لولو على الأجهزة المنزلية الكهربائية
- متوفر أيكون موقد حراري كهربائي مزدوج.
- متواجد أيكون غلاية كهربائية بسعة 1.8 لتر.
- يوجد أيكون ألة ضغط البذور لإستخراج الزيت.
- متاح أيكون غسالة أوتوماتيك تحميل علوي بسعة 10 كيلو.
- متوفر أيكون صانع الأرز بسعة 0.6 لتر.
- تخفيض على أيكون قلاية هوائية وفرن بسعة 27 لتر.
- يوجد أيكون قطاعة بقوة 450 وات.
- متاح أيكون موقد غاز طاولة زجاج 2 شعلة.
- متواجد أيكون فرن كهربائي بسعة 60 لتر.
- خصم على أيكون قلاية بدون زيت بسعة 3.5 لتر.
- متوفر أيكون خلاط صغير بقوة 300 وات.
- يوجد أيكون مبرد وموزع مياه بثلاجة.
- تخفيض على باناسونيك ثلاجة بابين جنبا إلى جنب بسعة 510 لتر.
- متاح هبتاشي ثلاجة بحجم 24.7 قدم.
- يوجد سوبر جنرال غسالة تحميل علوي بسعة 7 كيلو.
- خصم كبير على كاندي غسالة تحميل أمامي بحجم 9 كيلو.
- متوفر هاس موقد وفرن غاز خمسة شعلة مقاس 90×60 سم.
- يوجد سوبر جنرال ثلاجة باب مزدوج بسعة 251 لتر.
- تخفيض كبير على إل جي غسالة ومجفف تحميل أمامي بسعة غسيل 21 كيلو وبسعة تجفيف 12 كيلو.
- متوفر جرب مبرد هواء بسعة 20 لتر.
- يوجد أربتي مروحة طاولة بحجم 40 سم ريش معدن.
- متاح بلاك ديكر مرطب الهواء.
- متواجد سيمفوني مبرد هواء بسعة 70 لتر.
- متوفر أوبتيما مروحة عمودية بقاعدة بحجم 16 بوصة.
- يوجد إمبكس مبرد هواء بحجم 22 لتر.
- تخفيض على أوبتيما مروحة عمودية بقاعدة مع جهاز تحكم.