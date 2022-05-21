تخفيضات اليوم الواحد لهايبر لولو بالسعودية السبت الموافق 21 مايو

هايبر لولو بالمملكة العربية السُّعُودية يُعد من أكبر وأضخم المراكز التجارية المتواجدة والمتخصصة في بيع كافة المنتجات الضرورية لكل منزل، وبأسعار متفاوتة لكي تناسب الجميع كما يسعى هايبر لولو للحصول على إرضاء العميل والحفاظ على تاريخه العريق وشعبيته من خلال توفير كافة المستلزمات وتوفير الخصومات والعروض والتخفيضات على كافة المنتجات كما يوفرها في جميع منافذ بيعه في جميع أنحاء السعودية من أجل التسهيل على المستهلك الحصول على العروض في أقرب وقت وأقل جهد من خلال التوجه لاقرب فرع.

عروض هايبر لولو على المنتجات الغذائية:

متواجد بالعرض هامور يومان سعر الكيلو 34.90 ريال سعودي.

كما متواجد بصل صغير هندي، بسعر 5.95 للكيلو.

تخفيض على مكعبات لحم جاموسب هندي/مفروم، سعر الكيلو الآن بالعرض 24.90 ريال سعودي.

متاح دجاج حيدر ابتدي برياني، سعره الأن بالعرض للكيلو 26.90 بدلا من 35 ريال سعودي.

جوز صيني سعر الكيلو 33.90 ريال سعودي بدلا من 54.95 ريال سعودي.

يوجد سمك دردمان، سعر الكيلو 15 ريال سعودي.

سمك كنعان سعره الأن بالعرض للكيلو الواحد 10 ريال سعودي.

لحم جمل محلي طازج بالعظم، سعر الكيلو 20 ريال سعودي بدلا من 32.90 ريال سعودي.

متواجد لحم عجل هندي الربع الأمامي، سعر الكيلو قبل العرض كان 39.90 ريال سعودي والآن بعد العرض أصبح 30 ريال سعودي.

تخفيض على السمك البلطي سعر الكيلو 20 ريال سعودي.

كما متاح تخفيض على سمك باراموندي حجم (1400/2200)سعر الكيلو 20 بدلا من 27.90 ريال سعودي.

روبيان مزارع طازج 40/50، سعر الكيلو 30 ريال سعودي.

عروض هايبر لولو على الأجهزة الكهربائية: