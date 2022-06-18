عروض هايبر بنده بالسعودية على جميع الأجهزة الكهربائية العرض ساري حتى 22 ذو القعدة 1443
العرض الاسبوع بداخل هايبر بنده بالمملكة العربية السعودية على جميع الأجهزة الكهربائية الضرورية لكل منزل بخصومات هائلة، فهايبر بنده يتميز بتقديم خصومات مستمرة على جميع السلع الإستهلاكية للحصول على إرضاء العملاء.
عروض هايبر بنده على الأجهزة الكهربائية
- متاح بالعرض القلاية بدون زيت إنتاج شركة فيليبس (0.8 كجم) سعر القلاية 389 ريال سعودي بدلا من 599 ريال سعودي.
- متاح بالعرض خلاط مع مطحنتين ارايت باللون أبيض واللون رمادي سعر الخلاط 89 ريال سعودي بدلا من 165 ريال سعودي.
- كما أنه متاح بالعرض خلاط يدوي مولينكس سعره داخل العرض 99 ريال سعودي بدلا من 169 ريال سعودي.
- كما أنه متوفر بالعرض شواية كهربائية كولين(2000 وات) سعره بداخل العرض 149 ريال سعودي بدلا من 219 ريال سعودي.
- وأيضا متواجد بالعرض قلاية بدون زيت بلاك أند ديكر (4 لتر) سعره بداخل العرض 335 ريال سعودي بدلا من 529 ريال سعودي.
- متوفر بالعرض قلاية كولين (2 لتر) سعر القلاية بداخل العرض 149 ريال سعودي بدلا من 265 ريال سعودي.
- كما أنه متوفر بالعرض خلاط مع وعاء إنتاج شركة كولين (150 وات) سعره بداخل العرض 69 ريال سعودي بدلا من 95 ريال سعودي.
- متواجد بالعرض طاهية مندي إنتاج شركة اي تي سي (6 لتر) سعرها بداخل العرض 189 ريال سعودي بدلا من 299 ريال سعودي.
- متاح بالعرض صانعه ساندوتش(3 في 1) إنتاج شركة اي تي سي سعرها بداخل العرض 95 ريال سعودي بدلا من 119 ريال سعودي.
- متوفر بالعرض فرامة لحم (2100 وات) إنتاج شركة كينوود سعرها بداخل العرض 369 ريال سعودي بدلا من 529 ريال سعودي.
- كما أنه متواجد بالعرض ميكرويف إنتاج شركة كليك اون سعره بداخل العرض 249 ريال سعودي بدلا من 299 ريال سعودي.