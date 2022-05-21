تخفيضات هايبر بنده الأسبوعية بالسعودية العرض متاح حتى 25 ماية 2022

حاصلة على بكالوريوس تجارة من جامعة الإسكندرية، كاتبة محتوى لدى الكثير من المواقع الإلكترونية واهتم بالاخبار الأقتصادية والاجتماعية وأخبار التعليم، مقيمة في الإسكندرية.