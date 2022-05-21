تخفيضات هايبر بنده الأسبوعية بالسعودية العرض متاح حتى 25 ماية 2022

سجده محمد

تخفيضات هايبر بنده في المملكة العربية السعودية متاحة الان بكافة الفروع المتواجدة بجميع أنحاء المملكة، وتشمل العروض جميع الأقسام بالماركت فهو يشتهر بخصوماته المستمرة دائما وبقوة.

تخفيضات هايبر بنده الأسبوعية بالسعودية العرض متاح حتى 25 ماية 2022 6 21/5/2022 - 5:00 م

تخفيضات هايبر بنده الأسبوعية:

تخفيضات هايبر بنده الأسبوعية بالسعودية العرض متاح حتى 25 ماية 2022 1 21/5/2022 - 5:00 م

  • متواجد أنصاف صدور دجاج بدون عظم وبدون جلد برديكس (205 كيلو)، بسعر 73.95 ريال سعودي بدلا من 84.95 ريال سعودي.
  • متاح جبنة موزاريلا مبشورة كامل الدسم المراعي (750جرام+250 جرام) بسعر 28.95 ريال سعودي حيث كان السعر قبل العرض 33.50 ريال سعودي.

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تخفيضات هايبر بنده على الأجهزة الكهربائية العرض ساري حتى 25 مايو 2022

تخفيضات هايبر بنده الأسبوعية بالسعودية العرض متاح حتى 25 ماية 2022 2 21/5/2022 - 5:00 م

  • فيليه الدجاج امريكانا (420 جرام) بسعر 16.95 ريال سعودي.
  • خصم على جبن حلوم كامب الدسم السوسن (225 جرام) سعرها قبل العرض 14.95 ريال سعودي والآن بالعرض أصبح السعر 9.95 ريال سعودي.
  • زنجر فيليه الدجاج حار ومقرمش امريكانا (420 جرام) سعر الحبة بالعرض 19.95 ريال سعودي.
  • متواجد بالعرض لبنة كاملة الدسم نادك (400 جرام) سعر العبوة 8.95 ريال سعودي.

تخفيضات هايبر بنده الأسبوعية بالسعودية العرض متاح حتى 25 ماية 2022 3 21/5/2022 - 5:00 م

  • جبن أبيض حلواني أخوان سعر الكيلو بالعرض 21.95 ريال سعودي.
  • حلاوة طحينة ماركة الخروف، سعر الكيلو الآن 11.95 ريال سعودي.
  • مرتديلا بقري سادة/بلزيتون/بالفلفل حلواني أخوان، السعر قبل العرض كان 56.95 ريال سعودي والآن بالعرض 44.95 ريال سعودي.
  • شبيه قشطة الطيب الطازجة، سعر الكيلو 19.95 ريال سعودي.

تخفيضات هايبر بنده الأسبوعية بالسعودية العرض متاح حتى 25 ماية 2022 4 21/5/2022 - 5:00 م

  • جبنة حلوم أسترا، سعر الكيلو بالعرض 38.95 ريال سعودي حيث كان قبل العرض السعر 48.95 ريال سعودي.
  • متاح صدور دجاج داري طرية 2 كيلو جرام بسعر 60 بدلا من 68.95 ريال سعودي.
  • خضار مشكل داري محمد 400 جرام، سعر الحبة 20 ريال سعودي.
  • بطاطس لامب وستون كريسكتس 750 جرام، بسعر 11.95 ريال سعودي.
  • ستربس دجاج دو 750 جرام، سعر العبوة بالعرض 27.50 ريال سعودي بدلا من 34.95 ريال سعودي.
  • متوفر ملوخية مونتانا مجمدة 400 جم، سعر 3 حبات الآن بالعرض 10 ريال سعودي.
  • تخفيض على مانجو/جوافة مونتانا مجمد باللب، 1 كيلو جرام بسعر 10 كيلو جرام.
  • أما عن قسم اللحوم فمتواجد كفتة بقري برازيلي، بسعر 26.95 ريال سعودي للكيلو الواحد.
  • متواجد برجر بقري برازيلي، بسعر 27.95 ريال سعودي.
  • يوجد بالعرض نفازق بقري برازيلي، سعر الكيلو بالعرض 28.95 بدلا من 39.95 ريال سعودي.
  • تخفيض أيضا على فخد خروف أسترالي بدون عظم، سعر الكيلو 66.95 ريال سعودي.

تخفيضات هايبر بنده الأسبوعية بالسعودية العرض متاح حتى 25 ماية 2022 5 21/5/2022 - 5:00 م

  • متوفر فخد خروف أسترالي بالعظم، سعر الكيلو 47.95 ريال سعودي.
  • متاح مفروم بقري أسترالي، سعر الكيلو ب 42.95 ريال سعودي.
  • كما متاح مكعبات لحم بقري أسترالي، بسعر 43.95 ريال سعودي.
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سجده محمد

حاصلة على بكالوريوس تجارة من جامعة الإسكندرية، كاتبة محتوى لدى الكثير من المواقع الإلكترونية واهتم بالاخبار الأقتصادية والاجتماعية وأخبار التعليم، مقيمة في الإسكندرية.


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