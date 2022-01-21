عروض نهاية الأسبوع من كارفور مصر بأسعار قاتلة وخصومات تصل إلى 68٪
كارفور مصر مازالت تحتفل بأقوي العروض بمناسبة عيد ميلادها السنوي ال ١٩ بجميع فروعها وتقدم عروض أخرى لنهاية الأسبوع على السلع الغذائية بتخفيضات هائلة تصل إلى 68% وبأسعار قاتلة مستمرة لمدة أربع أيام متتالية ابتداء من اليوم الخميس الموافق 20 يناير 2022 وحتى يوم الأحد الموافق 23 يناير 2022 كما تقدم خدمة التسوق أون لاين عن طريق التطبيق الإليكتروني المتوفر بالمتجر بلاي وتوصل جميع الطلبات مجاناً.
عروض كارفور مصر المذهلة بأسعار قاتلة
- كيلو روستو بقرى بخصم 12% بسعر 139.95 جنية مصري بدلاً من 159.95 جنية مصري.
- نصف دجاجة طويلة بوزن يترواح بين 550 _ 600 بخصم يصل إلى 30% بسعر 29.95 ج مصري بدلاً من 42.95 جنية مصري.
- كيلو جبنة بيرلا براميل قريش بخصم 9% بسعر 49.95 جنية مصر بدلاً من 54.95 جنية مصري.
- كيلو جبنة بيرلا أسنطبولي قريش خصم 9% بسعر 49.95 جنية مصري بدلاً من 54.95 جنية مصري.
- كيلو بيرلا جبنة فيتا قريش خصم 9% بسعر 49.95 جنية مصري بدلاً من 54.95 جنية مصري.
- لانشون كوكي بطعوم مختلفة سادة _ زيتون _ فلفل سعر الكيلو 69.95 جنية مصري بدلاً من 99.95 جنية مصري بخصم 30%.
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- ديفاتول سائل مطهر سائل مطهر 2 زجاجة 500 ملل خصم 68% بسعر 34.95 جنية مصري بدلاً من 110.25 جنية مصري.
- آريال جل أوتوماتيك منظف ملابس 2.50 لتر × 2 قطعة خصم 37% بسعر 104.95 جنية مصري بدلاً من 167.90 جنية مصري.
- بريل سائل غسيل الأطباق 2.5 لتر + جينرال منظف متعدد الأغراض 700 ملل بخصم 15% بسعر 36.95 جنية مصري بدلاً من 43.95 جنية مصري.
- فينش مسحوق غسيل أطباق أوتوماتيك 1 كيلو + مساعد شطف 400 ملل خصم 30% بسعر 139.95 جنية مري بدلاً من 200.95 جنية مصري.
- جود كير ماسك للوجه 50 قطعة خصم 20% بسعر 39.95 جنية مصري بدلاً من 49.95 جنية مصري.
- سوفي فوط صحية طويلة عادي / بالمسك 30 قطعة 2 حبه بخصم 37% بسعر 34.95 جنية مصري بدلاً من 55.95 جنية مصري.
- أيزي كير صابون سائل لليدين 500 ملل بسعر 16.95 جنية مصري بدلاً من 24.95 جنية مصري بخصم 32%.
- بانتين شامبو للشعر 600 ملل بخصم 15% بسعر 54.95 جنية مصري بدلاً من 64.95 جنية مصري.
- بيبي جوي أسترتش جامبو مقاس 3،4 (80 قطعة) بخصم 10% بسعر 142.95 جنية مصري بدلاً من 159.95 جنية مصري.
- أيزي كير سبراي كحول 125 ملل خصم 25% بسعر 22.25 جنية مصري بدلاً من 29.95 جنية مصري.