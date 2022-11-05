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عروض كارفور مصر من 1 وحتى 11 نوفمبر 2022 (خصومات تصل الى 50%)

محمد عبد الرازق

عروض حصرية وخصومات تصل الى 50% في عروض كارفور فرايدي ( مش بس كل جمعة .. وفر كل يوم ) , في مجلة عروض كارفور الجديدة في الفترة من الثلاثاء 1-11-2022 م وحتى يوم الجمعة 11-11-2022 م أو حتى نفاذ الكمية .

  • أجهزة كهربائية : شاشات مختلفة الاحجام ( جاك – سامسونج – سينيكس – تورنادو – إل جي – توشيبا – يونيون اير – بريميوم ) / موبايلات – ساعات ذكية – باوربانك – تابلت – لابتوبات – طابعات / غسالات / ثلاجات / فريزر / بوتجازات / سخانات / افران / ميكروويف / مبرد مياه / عجان / مفرمة / غلاية / خلاط / مكواة شعر / ماكينات ازالة الشعر / مكانس كهربائية / ماكينات حلاقة .
  • أدوات منزلية : اطقم طهي / اطقم ثلاجة / اطقم مائدة / اطقم مقلايات / اطقم صواني / اطقم عشاء / اطقم ثلاجة / فلاتر مياه / لمبات / شنيور / بلاور / كمبرسور / أطقم حدائق .
  • ملابس ومفروشات
  • أغذية : لحوم / دواجن / ماكولات بحرية / البان واجبان / فاكهة وخضروات / بقوليات / معلبات / شيكولاتة وحلويات / مشروبات / مجمدات .
  • منتجات عناية شخصية ومنزلية : مساحيق غسيل / مزيل بقع / ملمع اثاث/ منظف تواليت / سوائل غسيل اطباق / مناديل / شامبو / شاور جل / صابون / فوط نسائية صحية / حفاضات أطفال / اكياس قمامة / منعم ملابس / منظف زجاج .

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر عام1981
خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001
اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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