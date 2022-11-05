عروض كارفور مصر من 1 وحتى 11 نوفمبر 2022 (خصومات تصل الى 50%)

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أجهزة كهربائية : شاشات مختلفة الاحجام ( جاك – سامسونج – سينيكس – تورنادو – إل جي – توشيبا – يونيون اير – بريميوم ) / موبايلات – ساعات ذكية – باوربانك – تابلت – لابتوبات – طابعات / غسالات / ثلاجات / فريزر / بوتجازات / سخانات / افران / ميكروويف / مبرد مياه / عجان / مفرمة / غلاية / خلاط / مكواة شعر / ماكينات ازالة الشعر / مكانس كهربائية / ماكينات حلاقة .

أدوات منزلية : اطقم طهي / اطقم ثلاجة / اطقم مائدة / اطقم مقلايات / اطقم صواني / اطقم عشاء / اطقم ثلاجة / فلاتر مياه / لمبات / شنيور / بلاور / كمبرسور / أطقم حدائق .

ملابس ومفروشات

أغذية : لحوم / دواجن / ماكولات بحرية / البان واجبان / فاكهة وخضروات / بقوليات / معلبات / شيكولاتة وحلويات / مشروبات / مجمدات .

منتجات عناية شخصية ومنزلية : مساحيق غسيل / مزيل بقع / ملمع اثاث/ منظف تواليت / سوائل غسيل اطباق / مناديل / شامبو / شاور جل / صابون / فوط نسائية صحية / حفاضات أطفال / اكياس قمامة / منعم ملابس / منظف زجاج .