شركة رنين تقدم لجميع عملائها وتستكمل باقي عروض على وش جواز ولمدة يوم واحد تقدم أيضاً عروض عيد الأضحي بأقوي الخصومات والتخفيضات على المستلزمات الضرورية والأحتياحات المنزلية المتنوعة، كما يمكن لأي عروسة تستكمل باقي أحتياجتها من مفروشات، وأجهزة كهربائية ومنزلية وأدوات مطبخ، وتشكيلة رائعة من كاسات التقديم، وأكواب الشاي والعصائر، توفر شركة رنين خصم جبار على جميع الملابس ويصل إلى 30%.

عروض على وش جواز من أسواق رنين على جميع أحتياجات المنزل بخصم جبار

تستكمل شركة رنين بتقديم المزيد من عروضها وتفاجئ الجميع بأكبر تشكيلة متنوعة من عروض الصيف عروض مميزة وجديدة وبأسعار فريدة وخصم يصل إلى 80 % على حقائب السفر الجرار، وحقائق الضهر، ساعة رنين متفرقة حيث يستطيع الجميع شراء أحتياجتهم خلال الساعات التي حددتها العرض متوفر يوم السبت 9 يوليو في جميع فروع رنين، عرض الساعة: 3 إلى 4 عصرًا، عرض الساعة: 6 إلى 7 مساءً، عرض الساعة: 9 إلى 10 مساءً، مواعيد العمل بالوقف والأعياد وقفة عيد الأضحي: من 9 صباحًا حتى 12 مساءً، أول وثانى وثالث أيام العيد: من 12 ظهرًا حتى 11 مساءً، كما يمكنكم الشراء بالتقسيط على 24 شهراً.

قسم المفروشات من أسواق رنين

أشتري 2 ملاية بتشكيلات هائلة وأحصل على الثالثة هدية أسعار تبدأ من 90.00 جنية.

أشتري 2 ملاية بتشكيلات مختلفة وأحصل على الثالثة هدية، أسعار تبدأ ب 90.00 جنية.

أشتري 2 ملاية بتشكيلة رائعة وأحصل على الثالثة هدية، بأسعار تبدأ من 90.00 جنية.

أشتري 2 ملاية وأحصل على الثالثة هدية، آسعار تبدأ من 90.00 جنية.

قسم أواني المطبخ من شركة رنين

طقم حلل شاورما مكون من 5 قطع ألومنيوم مقاس 26 : 16 عدا 24، بسعر 199.00 جنية.

طقم كأس زجاج مكون من 6 قطع توليب شمعة، بسعر 99.00 جنية.

طقم فنجان بالطابق بورسلين 13 قطعة، بسعر 199.00 جنية.

ميزان مطبخ ديجيتال 10 كيلو، بالقاعدة بلاستيك مستدير، بسعر 99.00 جنية.

طقم أدوات مائدة مكون من 24 قطعة ستانلس على ستاند ستانلس ( 6 ملعقة – 6 شوكة – 6 سكين – 6 ملعقة شاي ) بسعر 199.00 جنينة.

طقم فنجان قهوة 12 قطعة بورسلين، بسعر 199.00 جنية.

طقم توزيع سيليكون 7 قطع على ستاند ستانلس مستدير أشكال، بسعر 199.00 جنية.

أطقم بلاستك مختلفة راتان لحفظ الأحذية والخضروات والبقالة

جزامة راتان 4 دور بالعجل مقاس 60 سم × 30 سم × 80 سم، بسعر 199.00 جنية.

تربو راتان متعدد الأستخدامات ألوان 3 دور منفصلين مقاس 40 سم × 30 سم بأرتفاع 75 سم، بسعر 99.00 ريال.

ترولي راتان 3 دور بشاسية خشب بالعطاء ألوان مختلفة مقاس 28.5 سم × 38.5 سم × 110 سم، بسعر 199.00 ريال.

أيس تانك 16 لتر + أيس تانك 2.5 لتر + زجاجة مياة 750 مللي بسعر 310.00 جنية بدلاً من 350.00 ريال.