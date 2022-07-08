منزل

عروض على وش جواز من أسواق رنين على جميع أحتياجات المنزل بخصم جبار

سارة الحبشي

شركة رنين تقدم لجميع عملائها وتستكمل باقي عروض على وش جواز ولمدة يوم واحد تقدم أيضاً عروض عيد الأضحي بأقوي الخصومات والتخفيضات على المستلزمات الضرورية والأحتياحات المنزلية المتنوعة، كما يمكن لأي عروسة تستكمل باقي أحتياجتها من مفروشات، وأجهزة كهربائية ومنزلية وأدوات مطبخ، وتشكيلة رائعة من كاسات التقديم، وأكواب الشاي والعصائر، توفر شركة رنين خصم جبار على جميع الملابس ويصل إلى 30%.

عروض رنين

عروض على وش جواز من أسواق رنين على جميع أحتياجات المنزل بخصم جبار

عروض الساعة من رنين

تستكمل شركة رنين بتقديم المزيد من عروضها وتفاجئ الجميع بأكبر تشكيلة متنوعة من عروض الصيف عروض مميزة وجديدة وبأسعار فريدة وخصم يصل إلى 80 % على حقائب السفر الجرار، وحقائق الضهر، ساعة رنين متفرقة حيث يستطيع الجميع شراء أحتياجتهم خلال الساعات التي  حددتها العرض متوفر يوم السبت 9 يوليو في جميع فروع رنين، عرض الساعة: 3 إلى 4 عصرًا، عرض الساعة: 6 إلى 7 مساءً، عرض الساعة: 9 إلى 10 مساءً، مواعيد العمل بالوقف والأعياد وقفة عيد الأضحي: من 9 صباحًا حتى 12 مساءً، أول وثانى وثالث أيام العيد: من 12 ظهرًا حتى 11 مساءً، كما يمكنكم الشراء بالتقسيط على 24 شهراً.

قسم المفروشات من أسواق رنين

عروض رنين

  • أشتري 2 ملاية بتشكيلات هائلة وأحصل على الثالثة هدية أسعار تبدأ من 90.00 جنية.

عروض رنين

  • أشتري 2 ملاية بتشكيلات مختلفة وأحصل على الثالثة هدية، أسعار تبدأ ب 90.00 جنية.

عروض رنين

  • أشتري 2 ملاية بتشكيلة رائعة وأحصل على الثالثة هدية، بأسعار تبدأ من 90.00 جنية.

عروض رنين

  • أشتري 2 ملاية وأحصل على الثالثة هدية، آسعار تبدأ من 90.00 جنية.

قسم أواني المطبخ من شركة رنين

عروض رنين

  • طقم حلل شاورما مكون من 5 قطع ألومنيوم مقاس 26 : 16 عدا 24، بسعر 199.00 جنية.

عروض رنين

  • طقم كأس زجاج مكون من 6 قطع توليب شمعة، بسعر 99.00 جنية.

عروض رنين

  • طقم فنجان بالطابق بورسلين 13 قطعة، بسعر 199.00 جنية.

عروض رنين

  • ميزان مطبخ ديجيتال 10 كيلو، بالقاعدة بلاستيك مستدير، بسعر 99.00 جنية.

عروض رنين

  • طقم أدوات مائدة مكون من 24 قطعة ستانلس على ستاند ستانلس (  6 ملعقة – 6 شوكة – 6 سكين – 6 ملعقة شاي ) بسعر 199.00 جنينة.

عروض رنين

  • طقم فنجان قهوة 12 قطعة بورسلين، بسعر 199.00 جنية.

عروض رنين

  • طقم توزيع سيليكون 7 قطع على ستاند ستانلس مستدير أشكال، بسعر 199.00 جنية.

أطقم بلاستك مختلفة راتان لحفظ الأحذية والخضروات والبقالة

عروض رنين

  • جزامة راتان 4 دور بالعجل مقاس 60 سم × 30 سم × 80 سم، بسعر 199.00 جنية.

عروض رنين

  • تربو راتان متعدد الأستخدامات ألوان 3 دور منفصلين مقاس 40 سم × 30 سم بأرتفاع 75 سم، بسعر 99.00 ريال.

عروض رنين

  • ترولي راتان 3 دور بشاسية خشب بالعطاء ألوان مختلفة مقاس  28.5 سم × 38.5 سم × 110 سم، بسعر 199.00 ريال.

عروض رنين

  • أيس تانك 16 لتر + أيس تانك 2.5 لتر + زجاجة مياة 750 مللي بسعر 310.00 جنية بدلاً من 350.00 ريال.

عروض رنين

  • طقم جرانيت مزخرف تركي 9 قطع بغطاء ستانلس مقاس 4 حلة ( 18 – 20 – 24 – 28 + جريل مقاس 28 ألوان متعددة، بسعر 1500.00 جنية بدلاً من 1950.00 جنية.
سارة الحبشي

كاتبة في موقع نجوم مصرية أحب التدوين الإلكتروني من مواليد محافظة القاهرة


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