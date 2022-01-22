عروض سنتر شاهين الجبارة وأرخص سعر في مصر وأقوى الخصومات

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عروض سنتر شاهين الجبارة وأرخص سعر في مصر

بطانية نورهان وإن 7 كيلو طبقتين حفر ليزر، خامات سوفت أسباني، رسومات مشجرة، بألوان متعددة بسعر 599.00 جنية مصري بدلاً من 785.00 جنية مصري.

لحاف أطفال 8 قطع قطن 100%، رسومات ديزني، بألوان متعددة بسعر 425.00 جنية مصري بدلاً من 655.00 جنية مصري.

مشاية عربي خامات شانيليا، مقاس 65 × 200 بشراشيب ألوان متعددة بسعر 49.00 جنية مصرى بدلاً من 79.00 جنية مصري.

قسم الأدوات المنزلية

طقم حلل جرانيت 11 قطعة 5 حلل glory مقاس ( 16 – 18 – 20 – 24 ووك – 26- 30 ) بسعر 899.00 جنية مصري بدلاً من 1319.00 جنية مصري.

طقم مقلاية تيفال 4 قطع مقاس ( 16 – 18 – 20 – 24 ) ألوان متعددة يد عازلة للحرارة بسعر 199.00 جنية مصري بدلاً من 255.00 جنية مصري.

طقم حلل جرانيت 17 قطعة بشكل مربع 4 حلل مقاس ( 18 – 20 – 24 – 28 ) + مقلاية + صينية + طقم توزيع 7 قطع بسعر 1666.00 جنية مصري بدلاً من 2235.00 جنية مصري.

قسم المفروشات

طقم سرير 5 قطع مطرز قطن 100% تطريزات خليجية ألوان متعددة بسعر 122.00 جنية مصري بدلاً من 175.00 جنية مصري.

ستارة شيفون مطرزة مقاس 150 × 250 رسومات مطرزة ألوان متعددة بسعر 33.00 جنية مصري بدلاً من 59.00 جنية مصري.

دفاية سرير زبدة حفر ليزر روسومات مشجرة ألوان متعددة مودرن بسعر 119.00 جنية مصري بدلاً من 139.00 جنية مصري.