عروض العثيم مصر من 11 وحتى 25 مارس 2021 م
عرض جديد من سلسلة عبد الله العثيم ماركت في مصر من يوم الخميس 11-3-2021 م وحتى يوم الاربعاء 25-3-2021 م أو حتى نفاذ الكمية بمناسبة قرب شهر رمضان المبارك .
منتجات وسلع العرض
- كرتونة الخير بسعر 55.95 جنية .
- كرتونة البركة بسعر 74.95 جنيه.
- منتجات غذائية : البان وأجبان وزبادي ( حليب كامل وخالي الدسم / جبن كوبايات ومثلثات وشيدر ورومي وريكفورد وجودة وفلمنك وبراميلي وقريش ) – لحوم ودواجن واسماك ( مفروم – مكعبات كندوز – كباب حلة – انتركوت – بط – دجاج ) – مجمدات غذائية ( بانية – خضروات – برجر – استربس – لانشون – صدور رومي – سلامي – بسطرمة – سجق – كفتة – هوت دوج – ناجيتس )منتجات بقالة معلبة وجافة – مشروبات ساخنة – عصائر – مياه .
- منتجات عناية شخصية ومنزلية : مساحيق غسيل – مناديل – منظف تواليت – سوائل مطهرة – شامبو – كمامات – كريمات – فوط صحية – معاجين اسنان – شاور جل – صابون – حفاضات أطفال – كلور – معطر جو – منظف ارضيات – منعم ملابس – سائل اطباق .
- أدوات منزلية : حلة ضغط – كسرولة – طقم مطبخ – فلتر مياه – طقم مج – حجارة ريموت .
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