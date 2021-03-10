عروض العثيم مصر من 11 وحتى 25 مارس 2021 م

بواسطة محمد عبد الرازق

عرض جديد من سلسلة عبد الله العثيم ماركت في مصر من يوم الخميس 11-3-2021 م وحتى يوم الاربعاء 25-3-2021 م أو حتى نفاذ الكمية بمناسبة قرب شهر رمضان المبارك .

عروض العثيم مصر من 11 وحتى 25 مارس 2021 م 39 10/3/2021 - 12:21 م

منتجات وسلع العرض

  • كرتونة الخير بسعر 55.95 جنية .
  • كرتونة البركة بسعر 74.95 جنيه.
  • منتجات غذائية : البان وأجبان وزبادي ( حليب كامل وخالي الدسم / جبن كوبايات ومثلثات وشيدر ورومي وريكفورد وجودة وفلمنك وبراميلي وقريش ) – لحوم ودواجن واسماك ( مفروم – مكعبات كندوز – كباب حلة – انتركوت – بط – دجاج )  – مجمدات غذائية ( بانية – خضروات – برجر – استربس – لانشون – صدور رومي – سلامي – بسطرمة – سجق – كفتة – هوت دوج – ناجيتس )منتجات بقالة معلبة وجافة – مشروبات ساخنة – عصائر – مياه .
  • منتجات عناية شخصية ومنزلية : مساحيق غسيل – مناديل – منظف تواليت – سوائل مطهرة – شامبو – كمامات – كريمات – فوط صحية – معاجين اسنان – شاور جل – صابون – حفاضات أطفال – كلور – معطر جو – منظف ارضيات – منعم ملابس – سائل اطباق  .
  • أدوات منزلية : حلة ضغط – كسرولة – طقم مطبخ – فلتر مياه – طقم مج – حجارة ريموت .
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محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر عام1981
خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001
اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .


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