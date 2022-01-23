عروض الساعة من رنين وخصومات هائلة على كل أحتياجات المنزل

شركة رنين عشرة سنين تقدم اليوم 23 يناير 2022 أقوى العروض الجبارة لكل عملائها الكرام على كل الأحتياجات المنزلية وينتظر الجميع عرض الساعة بجميع الفروع سواء كان بداخل مصر أو المحافظات الأخرى بأسعار خيالية وخصومات رائعة. العروض متوفرة حتى نفاذها من جميع الفروع نظمت شركة رنين أوقات العرض لكي يستفاد منها الجميع ويبدء من الساعة الثالثة حتى الساعة الرابعة عصرا، ومن الساعة السادسة حتى الساعة السابعة مساء، ومن الساعة الثامنة حتى الساعة التاسعة مساء كما توفر لعملائها خدمة البيع بالتقسيط المريح بأنظمة مناسبة تناسب الجميع.

عروض الساعة من رنين وخصومات هائلة

عروض الساعة من رنين بتوقيت من الثالثة حتي الرابعة أشتري طقم حلل جرانيت 9 قطع + طقم أركوبال 19 قطعة بسعر 1299.00 جنية مصري بدلاً من 1945.00 ريال سعودي.

عرض الساعة متوفر بتوقيت من الثالثة حتي الرابعة عصراً أشتري قطعتين بطانية بوزن 3 كيلو وأحصل على القطعة الثالثة مجاناً بسعر 658.00 جنية مصري بدلاً من 987.00 جنية مصري.

عروض الساعة من الثالثة حتي الرابعة مساء سيلفي استيك بريموت بسعر 89.00 جنية مصري بدلاً من 149.00 جنية مصري.

أشتري قطعتين بطانية بوزن 3 كيلو وأحصل على الثالثة مجاناً free بسعر 658.00 جنية مصري بدلاً من 987.00 جنية مصري.

عروض الساعة من السادسة حتي السابعة طقم صيني بورسلين 130 قطعة + طقم كأس تركي 6 قطع بسعر 2999.00 جنية مصري بدلاً من 3745.00 جنية مصري.

عروض الساعة من السادسة حتي السابعة أشتري كوتشي حريمي مقاسات مختلفة 37 – 41 بسعر 55.00 جنية مصري بدلاً من 95.00 جنية مصري.

لعبة مرجيحة أطفال بلاستيك 3 كرسي 2 مقبض أشكال وألوان مختلفة بسعر 139.00 جنية مصري بدلاً من 205.00 جنية مصري.

أشتري طقم ملاية 5 قطع وأحصل على القطعة الثانية مجاناً بسعر 120.00 جنية مصري بدلاً من 240.00 جنية مصري.

شاشة MEGR سمارت أندرويد 58 بوصة، HDMI، بسعر 5599.00 جنية مصري بدلاً من 6599.00 جنية مصري.

مرتبة سرير american، Golden Fome، مقاس 160×1985 بأرتفاع 30 سم بسعر 1799.00 جنية مصري بدلاً من 2650.00 جنية مصري.

شنطة ترولي نسيج 3 عجلة قفل رقمي مقاس 24 بوصة بسعر 450.00 جنية مصري بدلاً من 600.00 جنية مصري.