عروض الراية ماركت من 11 وحتى 24 مارس 2021 ( رمضان على الابواب )

بواسطة محمد عبد الرازق

بمناسبة قرب شهر رمضان المبارك وعيد الام 2021 تقدم سلسلة الراية ماركت في مصر مجلة عروضها الجديدة في الفترة من الخميس 11-3-2021 م وحتى الثلاثاء 24-3-2021 م أو حتى نفاذ الكمية على مجموعة متنوعة من السلع والمنتجات.

عروض الراية ماركت من 11 وحتى 24 مارس 2021 ( رمضان على الابواب ) 48 11/3/2021 - 11:10 ص
  • شنطة وكرتونة رمضان 1442
  • ياميش رمضان ( بلح – كركدية – تمر هندي – عرقسوس – سوبيا – قمر الدين – تين – فول سوداني – خروب – جوز هند – زبيب – مشمشية – قراصيا – عين جمل – بندق – لوز – فستق – كاجو).
  • اللحوم : كندوز خضار – كباب حلة – انتركوت – روستو – بفتيك – مفروم – كفتة – شاورما – كبدة – شيش – وراك دجاج – فيليه رومي – فراخ – كباب حلة رومي – بط – قشطة دجاج .
  • الاجبان / البقالة : مجموعة متنوعة من الاجبان المختلفة والمطهيات مثل البسطرمة واالانشون والقشطة والرنجة والبطارخ .
  • العطارة / الخضار / الفاكهة : مخللات – مرونة وارز وعدس وفول وذرة فيشار وعجوة وجيلي كولا ومشروم – فلفل رومي وليمون وبصل وكيوي وتفاح وكنتالوب وموز .
  • المبردات : زبادي – مشروب بادي – زبدة – سمبوسك – اجباب معلبة.
  • مجمدات : فراخ – بانيه – كفتة – ستربس – دجاج مقلي – دجاج مشوي – بامية – خضار مشكل – ملوخية – ورق عنب – دبوس دجاج – هوت دوج – سجق – برجر .
  • مجموعة من منتجات البقالة الجافة من معلبات ومشروبات وحلويات وشيكولاتة .
  • المنظفات : مساحيق غسيل – جل غسيل – معطر جو – منعم ملابس – صابون سائل – منظف اطباق – منظف ارضيات – ملح غسالات أطباق – كلور – ملمع زجاج – سائل مطهر . منتجات عناية شخصية : حفاضات أطفال – فوط نسائية – مناديل – شامبو – بلسم – حمام كريم – هاند سوب – جيل – زيت شعر – شاور جل – اسبراي – صبغة شعر – صابون – معاجين اسنان .
  • أدوات منزلية : اطقم طهي وتوزيع – كنك – سكاكين – طقم ثلاجة – مقص – فرشة بالجاروف – مساحة – زبالة – باسكت – المونيوم فويل – اكياس ثلاجة – ورق زبدة – اكياس سندوتشات – مفارش سفرة شاشات – كاتيل .

عروض الراية ماركت من 11 وحتى 24 مارس 2021 ( رمضان على الابواب ) 1 11/3/2021 - 11:10 ص عروض الراية ماركت من 11 وحتى 24 مارس 2021 ( رمضان على الابواب ) 2 11/3/2021 - 11:10 ص عروض الراية ماركت من 11 وحتى 24 مارس 2021 ( رمضان على الابواب ) 3 11/3/2021 - 11:10 ص عروض الراية ماركت من 11 وحتى 24 مارس 2021 ( رمضان على الابواب ) 4 11/3/2021 - 11:10 ص عروض الراية ماركت من 11 وحتى 24 مارس 2021 ( رمضان على الابواب ) 5 11/3/2021 - 11:10 ص عروض الراية ماركت من 11 وحتى 24 مارس 2021 ( رمضان على الابواب ) 6 11/3/2021 - 11:10 ص عروض الراية ماركت من 11 وحتى 24 مارس 2021 ( رمضان على الابواب ) 7 11/3/2021 - 11:10 ص عروض الراية ماركت من 11 وحتى 24 مارس 2021 ( رمضان على الابواب ) 8 11/3/2021 - 11:10 ص عروض الراية ماركت من 11 وحتى 24 مارس 2021 ( رمضان على الابواب ) 9 11/3/2021 - 11:10 ص عروض الراية ماركت من 11 وحتى 24 مارس 2021 ( رمضان على الابواب ) 10 11/3/2021 - 11:10 ص عروض الراية ماركت من 11 وحتى 24 مارس 2021 ( رمضان على الابواب ) 11 11/3/2021 - 11:10 ص عروض الراية ماركت من 11 وحتى 24 مارس 2021 ( رمضان على الابواب ) 12 11/3/2021 - 11:10 ص عروض الراية ماركت من 11 وحتى 24 مارس 2021 ( رمضان على الابواب ) 13 11/3/2021 - 11:10 ص عروض الراية ماركت من 11 وحتى 24 مارس 2021 ( رمضان على الابواب ) 14 11/3/2021 - 11:10 ص عروض الراية ماركت من 11 وحتى 24 مارس 2021 ( رمضان على الابواب ) 15 11/3/2021 - 11:10 ص عروض الراية ماركت من 11 وحتى 24 مارس 2021 ( رمضان على الابواب ) 16 11/3/2021 - 11:10 ص عروض الراية ماركت من 11 وحتى 24 مارس 2021 ( رمضان على الابواب ) 17 11/3/2021 - 11:10 ص عروض الراية ماركت من 11 وحتى 24 مارس 2021 ( رمضان على الابواب ) 18 11/3/2021 - 11:10 ص عروض الراية ماركت من 11 وحتى 24 مارس 2021 ( رمضان على الابواب ) 19 11/3/2021 - 11:10 ص عروض الراية ماركت من 11 وحتى 24 مارس 2021 ( رمضان على الابواب ) 20 11/3/2021 - 11:10 ص عروض الراية ماركت من 11 وحتى 24 مارس 2021 ( رمضان على الابواب ) 21 11/3/2021 - 11:10 ص عروض الراية ماركت من 11 وحتى 24 مارس 2021 ( رمضان على الابواب ) 22 11/3/2021 - 11:10 ص عروض الراية ماركت من 11 وحتى 24 مارس 2021 ( رمضان على الابواب ) 23 11/3/2021 - 11:10 ص عروض الراية ماركت من 11 وحتى 24 مارس 2021 ( رمضان على الابواب ) 24 11/3/2021 - 11:10 ص عروض الراية ماركت من 11 وحتى 24 مارس 2021 ( رمضان على الابواب ) 25 11/3/2021 - 11:10 ص عروض الراية ماركت من 11 وحتى 24 مارس 2021 ( رمضان على الابواب ) 26 11/3/2021 - 11:10 ص عروض الراية ماركت من 11 وحتى 24 مارس 2021 ( رمضان على الابواب ) 27 11/3/2021 - 11:10 ص عروض الراية ماركت من 11 وحتى 24 مارس 2021 ( رمضان على الابواب ) 28 11/3/2021 - 11:10 ص عروض الراية ماركت من 11 وحتى 24 مارس 2021 ( رمضان على الابواب ) 29 11/3/2021 - 11:10 ص عروض الراية ماركت من 11 وحتى 24 مارس 2021 ( رمضان على الابواب ) 30 11/3/2021 - 11:10 ص عروض الراية ماركت من 11 وحتى 24 مارس 2021 ( رمضان على الابواب ) 31 11/3/2021 - 11:10 ص عروض الراية ماركت من 11 وحتى 24 مارس 2021 ( رمضان على الابواب ) 32 11/3/2021 - 11:10 ص عروض الراية ماركت من 11 وحتى 24 مارس 2021 ( رمضان على الابواب ) 33 11/3/2021 - 11:10 ص عروض الراية ماركت من 11 وحتى 24 مارس 2021 ( رمضان على الابواب ) 34 11/3/2021 - 11:10 ص عروض الراية ماركت من 11 وحتى 24 مارس 2021 ( رمضان على الابواب ) 35 11/3/2021 - 11:10 ص عروض الراية ماركت من 11 وحتى 24 مارس 2021 ( رمضان على الابواب ) 36 11/3/2021 - 11:10 ص عروض الراية ماركت من 11 وحتى 24 مارس 2021 ( رمضان على الابواب ) 37 11/3/2021 - 11:10 ص عروض الراية ماركت من 11 وحتى 24 مارس 2021 ( رمضان على الابواب ) 38 11/3/2021 - 11:10 ص عروض الراية ماركت من 11 وحتى 24 مارس 2021 ( رمضان على الابواب ) 39 11/3/2021 - 11:10 ص عروض الراية ماركت من 11 وحتى 24 مارس 2021 ( رمضان على الابواب ) 40 11/3/2021 - 11:10 ص عروض الراية ماركت من 11 وحتى 24 مارس 2021 ( رمضان على الابواب ) 41 11/3/2021 - 11:10 ص عروض الراية ماركت من 11 وحتى 24 مارس 2021 ( رمضان على الابواب ) 42 11/3/2021 - 11:10 ص عروض الراية ماركت من 11 وحتى 24 مارس 2021 ( رمضان على الابواب ) 43 11/3/2021 - 11:10 ص عروض الراية ماركت من 11 وحتى 24 مارس 2021 ( رمضان على الابواب ) 44 11/3/2021 - 11:10 ص عروض الراية ماركت من 11 وحتى 24 مارس 2021 ( رمضان على الابواب ) 45 11/3/2021 - 11:10 ص عروض الراية ماركت من 11 وحتى 24 مارس 2021 ( رمضان على الابواب ) 46 11/3/2021 - 11:10 ص عروض الراية ماركت من 11 وحتى 24 مارس 2021 ( رمضان على الابواب ) 47 11/3/2021 - 11:10 ص

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محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر عام1981
خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001
اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .


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