عروض الراية ماركت من 11 وحتى 24 مارس 2021 ( رمضان على الابواب )
بمناسبة قرب شهر رمضان المبارك وعيد الام 2021 تقدم سلسلة الراية ماركت في مصر مجلة عروضها الجديدة في الفترة من الخميس 11-3-2021 م وحتى الثلاثاء 24-3-2021 م أو حتى نفاذ الكمية على مجموعة متنوعة من السلع والمنتجات.
- شنطة وكرتونة رمضان 1442
- ياميش رمضان ( بلح – كركدية – تمر هندي – عرقسوس – سوبيا – قمر الدين – تين – فول سوداني – خروب – جوز هند – زبيب – مشمشية – قراصيا – عين جمل – بندق – لوز – فستق – كاجو).
- اللحوم : كندوز خضار – كباب حلة – انتركوت – روستو – بفتيك – مفروم – كفتة – شاورما – كبدة – شيش – وراك دجاج – فيليه رومي – فراخ – كباب حلة رومي – بط – قشطة دجاج .
- الاجبان / البقالة : مجموعة متنوعة من الاجبان المختلفة والمطهيات مثل البسطرمة واالانشون والقشطة والرنجة والبطارخ .
- العطارة / الخضار / الفاكهة : مخللات – مرونة وارز وعدس وفول وذرة فيشار وعجوة وجيلي كولا ومشروم – فلفل رومي وليمون وبصل وكيوي وتفاح وكنتالوب وموز .
- المبردات : زبادي – مشروب بادي – زبدة – سمبوسك – اجباب معلبة.
- مجمدات : فراخ – بانيه – كفتة – ستربس – دجاج مقلي – دجاج مشوي – بامية – خضار مشكل – ملوخية – ورق عنب – دبوس دجاج – هوت دوج – سجق – برجر .
- مجموعة من منتجات البقالة الجافة من معلبات ومشروبات وحلويات وشيكولاتة .
- المنظفات : مساحيق غسيل – جل غسيل – معطر جو – منعم ملابس – صابون سائل – منظف اطباق – منظف ارضيات – ملح غسالات أطباق – كلور – ملمع زجاج – سائل مطهر . منتجات عناية شخصية : حفاضات أطفال – فوط نسائية – مناديل – شامبو – بلسم – حمام كريم – هاند سوب – جيل – زيت شعر – شاور جل – اسبراي – صبغة شعر – صابون – معاجين اسنان .
- أدوات منزلية : اطقم طهي وتوزيع – كنك – سكاكين – طقم ثلاجة – مقص – فرشة بالجاروف – مساحة – زبالة – باسكت – المونيوم فويل – اكياس ثلاجة – ورق زبدة – اكياس سندوتشات – مفارش سفرة شاشات – كاتيل .
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