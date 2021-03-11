عروض الراية ماركت من 11 وحتى 24 مارس 2021 ( رمضان على الابواب )

بمناسبة قرب شهر رمضان المبارك وعيد الام 2021 تقدم سلسلة الراية ماركت في مصر مجلة عروضها الجديدة في الفترة من الخميس 11-3-2021 م وحتى الثلاثاء 24-3-2021 م أو حتى نفاذ الكمية على مجموعة متنوعة من السلع والمنتجات.