عروض الجمعة البيضاء من سنتر 6 أكتوبر من 1 نوفمبر حتي 30 نوفمبر

سنتر 6 أكتوبر يقدم أضخم عروض White Friday الجمعة البيضاء في جميع فروعة على جميع الأجهزة المنزلية والمفروشات والأجهزة الكهربائية تبدأ العروض من أول شهر نوفمبر 2021 حتي نهاية الشهر 30 نوفمبر وتختلف العروض عن السنة الماضية وترفع سنتر 6 أكتوبر شعار عروضنا كثيرة والفرق كبير العروض مستمرة وحتي نفاذ الكمية ومتوفر أيضاً الشراء العروض عبر الأون لاين.

عروض الجمعة البيضاء من سنتر 6 أكتوبر من 1 نوفمبر حتي 30 نوفمبر

طقم حلة أرشيلا كوري 11 قطعة بسعر 1199.99 جنية مصري.

طقم كوري سيراميك 9 قطع بسعر 3499 جنية مصري.

طقم نيو فلام كوري 11 قطعة يسعر 4299 جنية مصري.

طقم مربع جرانيت مارتيف تركي بسعر 14 قطعة بسعر 1999.99 جنية مصري.

طقم جرانيت مربع تركي سوليتير 9 قطع بسعر 1749.99 جنية مصري.

طقم حلة جرانيت أكديليز تركي 19 قطعة بسعر 1899.99 جنية مصري.

طقم سيراميك أكتو 11 قطعة بسعر 1499.99 جنية مصري.

طقم جرانيت تركي 10 قطع بسعر 1249.99 جنيه مصري.

طقم حلة سترايب بونيرة تركي 9 قطع بسعر 899.99 ريال سعودي.

طقم جرانيت أكتو مقاس 20،24،26 بسعر 799.99 ريال سعودي.

طقم حلة ويندو بونيرة تركي 10 قطع يسعر 1299.99 ريال سعودي.

صينية جرانيت أكتوفال مقاس 24،26،28 بسعر 449.99 جنية مصري.

طقم صنية جرانيت مقاس 28،30،32 بسعر 349 جنية مصري.

طقم صينية بيتزا جيرانيت تركي مقاس 28،30،32 بسعر 299.99 جنية مصري.

طقم صينية أيفيتا تركي مقاس 26،28،30 بسعر 399 جنية مصري.

طقم صينية جرانيت مقاس 24،26،30 بسعر 239.99 جنية مصري.