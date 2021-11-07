عروض الجمعة البيضاء من رنين العرض عرضين والخصم خصمين طوال شهر نوفمبر

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عروض الجمعة البيضاء من رنين العرض عرضين والخصم خصمين

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حصري سخان كهرباء Unionaire 40 لتر بسعر 899 جنية مصري بدلاً من 1099 جنية مصري.

حصري محضر طعام KENWOOD سرعة 800 وات متوفر ب 5 قطع ( دورق أكليرك 2 لتر + مطحنة + وعاء كبة 2.1 لتر + سلاح للخفق + سلاح بشر وتقطيع ) بسعر 1999 جنية مصري بدلاً من 2299 جنية مصري.

طقم شوك وملاعق أستانلس 86 قطعة مذهب متوفر شنطة خشب / جلد بسعر 699 جنية مصري بدلاً من 850 جنية مصري.

طقم كوفيرته قطيفة 4 قطع بظهر قطن كوفيرته مقاس 240×260 + 2 خدادية مقاس 55×75 + كوشن مقاس 45×45 بسعر 1059 جنية مصري بدلاً من 1360 جنية مصري.

عروض الأجهزة الكهربائية