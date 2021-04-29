عروض أولاد رجب من 29 ابريل وحتى 15 مايو 2021 ( مجلة عيد الفطر )

بواسطة محمد عبد الرازق

اصدر سلسلة أولاد رجب في مصر مجلة عروضها الجديدة الخاصة بعيد الفطر المبارك 1442 هـ , حيث تضم مجموعة متنميزة من العروض على السلع والمنتجات في الفترة من الخميس 29-4-2021 م  وحتى يوم السبت 15-5-2021 م أو حتى نفاذ الكمية.

عروض أولاد رجب من 29 ابريل وحتى 15 مايو 2021 ( مجلة عيد الفطر ) 52 29/4/2021 - 12:32 م

منتجات العرض :

  • كعك ومخبوزات العيد ( أولاد رجب – بسمو مصر – العبد )
  • بقالة : جبن انواع مختلفة ( امتنال / فلمنك / رومي / قريش / بارميزان / مدخنة / فيتا / براميلي / اسطنبولي / موزاريلا / كيري – مثلثات – تتراباك ) – مطهيات ( فصوص رومي – بسطرمة – زيتون ).
  • لحوم (  سن بقري – خضار بلدي – مفروم – كباب حلة – موزة – سيرلوين – ستيك – ريب – سجق – برجر – كفتة – فخدة بتلو ) .
  • دواجن ( وراك رومي – فيليه دجاج – وراك دجاج) .
  • خضار وفاكهة ( خوخ – كنتالوب – بطيخ – تفاح – مشروم – بصل – بطاطس ).
  • سي فود ( سمك بوري – سمك بلطي – سمك قاروص – جمبري قشر – سي فود ).
  • منتجات البان : رايب – زبادي انواع – مشروب زبادي – حليب كامل او نصف او خالي الدسم ) . مجمدات : بسلة بالجزر – ملوخية – زبدة – بطاطس – رنجة – ستربس – بانيه – برجر – سمان – سجق – بط – جمبري .
  • أغذية جافة : معلبات – بقوليات – مشروبات وعصائر – حلويات – شيكولاتة .
  • منظفات : مساحيق غسيل – منظف مطبخ – سائل اطباق – مناديل – معطر جو – مناديل – فوط صحية – حفاضات اطفال .
  • الصحة والجمال : شامبوهات – حمام كريم – صابون – هاند ووش – شاور جل – رول أون – معاجين اسنان – فوم حلاقة – اسبراي .
  • منتجات شم النسيم : رنجة – فسيخ – بطارخ – كابوتشا – ليمون – بصل اخضر .
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محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر عام1981
خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001
اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .


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