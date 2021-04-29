عروض أولاد رجب من 29 ابريل وحتى 15 مايو 2021 ( مجلة عيد الفطر )

اصدر سلسلة أولاد رجب في مصر مجلة عروضها الجديدة الخاصة بعيد الفطر المبارك 1442 هـ , حيث تضم مجموعة متنميزة من العروض على السلع والمنتجات في الفترة من الخميس 29-4-2021 م وحتى يوم السبت 15-5-2021 م أو حتى نفاذ الكمية.

منتجات العرض :