عروض أولاد رجب من 29 ابريل وحتى 15 مايو 2021 ( مجلة عيد الفطر )
اصدر سلسلة أولاد رجب في مصر مجلة عروضها الجديدة الخاصة بعيد الفطر المبارك 1442 هـ , حيث تضم مجموعة متنميزة من العروض على السلع والمنتجات في الفترة من الخميس 29-4-2021 م وحتى يوم السبت 15-5-2021 م أو حتى نفاذ الكمية.
منتجات العرض :
- كعك ومخبوزات العيد ( أولاد رجب – بسمو مصر – العبد )
- بقالة : جبن انواع مختلفة ( امتنال / فلمنك / رومي / قريش / بارميزان / مدخنة / فيتا / براميلي / اسطنبولي / موزاريلا / كيري – مثلثات – تتراباك ) – مطهيات ( فصوص رومي – بسطرمة – زيتون ).
- لحوم ( سن بقري – خضار بلدي – مفروم – كباب حلة – موزة – سيرلوين – ستيك – ريب – سجق – برجر – كفتة – فخدة بتلو ) .
- دواجن ( وراك رومي – فيليه دجاج – وراك دجاج) .
- خضار وفاكهة ( خوخ – كنتالوب – بطيخ – تفاح – مشروم – بصل – بطاطس ).
- سي فود ( سمك بوري – سمك بلطي – سمك قاروص – جمبري قشر – سي فود ).
- منتجات البان : رايب – زبادي انواع – مشروب زبادي – حليب كامل او نصف او خالي الدسم ) . مجمدات : بسلة بالجزر – ملوخية – زبدة – بطاطس – رنجة – ستربس – بانيه – برجر – سمان – سجق – بط – جمبري .
- أغذية جافة : معلبات – بقوليات – مشروبات وعصائر – حلويات – شيكولاتة .
- منظفات : مساحيق غسيل – منظف مطبخ – سائل اطباق – مناديل – معطر جو – مناديل – فوط صحية – حفاضات اطفال .
- الصحة والجمال : شامبوهات – حمام كريم – صابون – هاند ووش – شاور جل – رول أون – معاجين اسنان – فوم حلاقة – اسبراي .
- منتجات شم النسيم : رنجة – فسيخ – بطارخ – كابوتشا – ليمون – بصل اخضر .
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