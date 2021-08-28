عرض التلات وكرنفال الصيف من كازيون بتاريخ 24-8 ألي 30-8 أو حتى نفاذ الكمية

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عروض التلات من كازيون

الأطيب مكرونة أنواع مختلفة 350 جرام ب 2.75 جنية مصري بدلا من 3.75 جنية مصري وفر 0.50 قرش منتج متوفر فقط من كازيون.

الملكة مكرونة أنواع مختلفة 1 كيلو ب 9.95 جنية مصري بدلا من 11.50 جنية وفر 1.55 جنية مصري.

الأطيب أرز 5 كيلو ب 37.95 جنية مصري بدلا من 41.95 جنية مصري وفري 4 جنية مصري.

خالتي بهية سكر 1 كيلو ب 8.25 جنية مصري بدلا من 9.50 جنية مصري وفري 1.25 جنية مصري.

ناردينو صلصة طماطم 280 جرام ب 4.50 جنية مصري بدلا من 5.50 جنية مصري وفري 1 جنية مصري.

شيفس سيكريت صلصة طماطم 300 جرام ب 4.95 جنية مصري بدلا من 6.25 جنية مصري وفري 1.30 جنية مصري.

غلاوة أرز 1 كيلو منتج متوفر في كازيون فقط بطل التوفير ب 6.45 جنية مصري بدلا من 7 جنية مصري وفر 0.55 جنية مصري.

دومتي جبنة أنواع مختلفة 1 كيلو تترباك ب 23.95 جنية مصري بدلا من 29.50 جنية مصري وفر 5.55 جنية مصري.

دومتي جبنة أنواع مختلفة 1 كيلو لايت أو تترباك ب 24.95 جنية مصري بدلا من 31.50 جنية مصري وفر6.55 جنية مصري.

لبنيتا زبادي طبيعي 105 جرام 5+1 ب 9.75 جنية مصري بدلا من 14.95 جنية مصري وفر 5.20 جنية مصري.

بالهنا حليب 450 مل ب 4.50 جنية مصري بدلا من 5.75 جنية مصري وفر 1.25 جنية مصري.

بريزيدون جبنة سبريد أنواع مختلفة 240 جرام ب 27.50 جنية بدلا من 34.00 جنية مصري وفر 6.50 جنية مصري.

بريزيدون جبنة مربعات 8 قطع ب 17.95 جنية مصري بدلا من 23.95 جنية مصري وفر 6 جنية مصري.

بريزيدن جبنة مثلثات 16 قطعة ب 24.00 جنية مصري بدلا من 30.00 جنية مصري وفر 6 جنية مصري.