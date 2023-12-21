عتبات البهجة لـ يحيى الفخراني يناقش علاقة الجد بأحفاده

يستعد النجم يحيى الفخراني لبدء تصوير مسلسله الجديد “عتبات البهجة”، في شهر يناير المقبل، تمهيداً لعرضه في موسم دراما رمضان 2024.

يحيى الفخراني - صورة أرشيفية

تعاقدت الشركة المنتجة لمسلسل “عتبات البهجة”مع الفنانة جومانا مراد، والمقرر الإعلان عن باقي فريق العمل خلال الأيام المقبلة لبدء التصوير، ويدور أحداثه في إطار اجتماعي إنساني، حول علاقة جد بأحفاده، المسلسل من تأليف مدحت العدل ومأخوذ عن رواية إبراهيم عبدالمجيد، وإخراج مجدي أبو عميرة، ومن إنتاج جمال العدل.

وكان آخر أعمال الفنان الكبير يحيى الفخرانى مسلسل “نجيب زاهي زركش” الذي تم عرضه في شهر رمضان 2021 وشارك بطولته: أنوشكا، وشيرين، ونهى عابدين، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، حنان سليمان، وتميم عبده، ومحمد الصاوي، مفيد عاشور، علاء زينهم، زينب العبد، وتأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج شادى الفخراني.