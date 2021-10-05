عبارات يوم المعلم العالمي 5 أكتوبر 2021 هذا ما يبحث عنه الكثير من الطلبة والتلاميذ في جميع أنحاء العالم، يوم نستدرك ونتذكر فيه الدور الهام للمعلم في سيرورة حياتنا، ومدى تأثيره المباشر على تقدم الأمم وتطورها، وتربية الجيل الصاعد وتزويده بسلاح العلم والمعرفة، والكم الهائل من جهد والتعب والسهر الذي يبذله لمواكبة ومسايرة الطالب، لهذا يستحق منا كل عبارات الشكر والتقدير والحب والثناء، إليكم أجمل وأفضل عبارات يوم المعلم العالمي:

عبارات يوم المعلم العالمي

أولا عبارات الشكر للمعلم:

تعجز كل كلمات المودة عن إعطاءك حقك، أشكرك على تعبك معنا طوال هاته السنين.

لك مني سلاما يا معلمي الغالي، والسلام على كل حرف، وكل فقرة، وكل جملة درستنا إياها.

معلمي انت النور الذي أنار وينير دربي، ودرب أجيال كثيرة غيري، لا أقول سوى دمت لنا نورا وقمرا على مر الأيام.

كنت ولا أزال لك شاكرا يا معلمي، كنت ولا أزالت شاكرا لمعروفك الكبير وجهدك العظيم الذي بذلته في سبيل نجاحي ووصولي لأرفع الدرجات وأعلى المستويات.

#وزير_التعليم بمناسبة #اليوم_العالمي_للمعلم بعد غدٍ الثلاثاء: المعلمون والمعلمات قلب التعليم النابض، وشركاء في التطوير والنجاح، ومصدر فخر واعتزاز للوطن، ورصيد لإنجازاته.https://t.co/EVcoV1t87k pic.twitter.com/H9BWyySbmN — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) October 3, 2021

عبارات الفخر لمعلمك

يوم المعلم العالمي 5 من أكتوبر، هو اليوم الذي نتذكر فيها كل ما قدمه المعلم من جهد وتعب وإخلاص، في تقديم المعلومة ومرافقة الطلاب إلى مبتغاهم الدراسي، فيستحق منا أعظم واجمل عبارات الفخر:

أنني و والله فخور بك يا معلمي،فخور بك وأنت تجهد نفسك من أجل أن يصلني نور المعرفة بالعلم والهدى.

فخري بك لا يوصف بل ويتعدى الحدود، ومحبتي لك طالت على كل موجود، معلمي الغالي دمت لنا نورا نستضيء به.

بعدد ألوان الزهر، وبعدد قطرات الندى المطر، وبعدد جميع عبارات الثناء والفخر، أقدم لك تحياتي وفخري يا أجمل اب معطاء معلمي الفاضل.

عبارات حب لليوم العالمي للمعلم

أقدم لك يا معلمي أعظيم ود لا يعادله شيء في الدنيا، أقدم لك بعض العبارات الجميلة المعبرة:

يومكم هو الأجمل في السنة،يومكم هو اليوم الذي نسعد به لإنسان كريم، أفنى نفسه ليبلغنا كافة العلوم وليلحقنا إلى أرفع المناصب وأسمى الدرجات.

منك تعلمنا معنى الإبداع و النجاح، ومعك تعلمنا معنى الإتقان والجد والمثابرة، ومعك تعلمنا أنه لا مستحيل في سبيل الرقي الفكري والمعرفي، دمت لنا قلبا وحبا ومعلما وأبا.

لا يكفيك معلمي يوم واحد لشكرك والثناء عليك، يومك طيلة أيام السنة، لا يسعني معلمي الفاضل إلا أن أقول، كنت و ستظل معلمي الذي أحبه وأذكره بالخير، وسأبقى ممتنًا لك مدى الحياة.

مني إلى معلمي الذي أعطانا الكثير من جهده ووقته وعلمه الثمين،معلمي الغالي، لك مني كل مشاعر الود والوفاء .

عبارات اليوم العالمي للمعلم

ومن أجمل عبارات اليوم العالمي للمعلم المتنوعة، التي يمكن إرسالها للمعلم: