عبارات ونصائح لا يجب عليك قولها لابنك المدمن على استخدام الأجهزة الذكية

يقول أحد خبراء التعليم الإلكتروني بأن تواجد الأجهزة الذكية في متناول أيدي الأطفال يجعل من مهمة التربية السليمة أمراً معقداً قليلاً وبالأخص إذا كان الطفل عنيداً أو غير مطيع، وتعزل التكنولوجيا الموجودة في الهواتف والأجهزة الذكية الأطفال وتضعهم في عالم افتراضي لا يريدون الخروج منه وذلك يصنع من الآباء والأمهات مصدر سلبية بالنسبة لأبنائهم، وقال أحد الخبراء في مجال التعليم الالكتروني والذي ذكر بأنه عمِل لعدة سنوات في مجال التعليم الإلكتروني بأن هناك بعض العبارات والنصائح التي لا يفضل ذكرها عادةً أو توجيهها بشكل مباشر للأطفال لأن تأثيرها قد يكون سيئاً جداً وبالأحرى لا يجدر بالآباء والأمهات الجيدين ذكر العبارات التي سنذكرها في هذا المقال لأبنائهم.

أنت مدمن على هاتفك:

تدمر هذه العبارة نفسية الطفل، لا يجب تحذير الأطفال من إدمان الهاتف ما لم تكون قادراً على ترشيد استخدامهم له، والأصح هو أن لعب الطفل للعبة معينة قد يجعله مدمناً عليها والتحذير يجب أن يأتي من هذا المنطلق وهو تحذير الطفل من إدمان إحدى الألعاب وتجربة موقع مفيد غيرها أو أي شيء آخر.

أنت تلعب هذه للفترات طويلة:

لا يجب إثناء الطفل عن لعب لعبته المفضلة ما لم يتجاوز الوقت المحدد له على الهاتف ككل، ولا يجب إثناء الأطفال عن الألعاب التي يفضلونها مالم تكن سيئة أو تؤثر بالسلب على أخلاق الطفل، ويمكنك إخبار الطفل بأن اللعبة تستحوذ على اهتمامه بشكل كبير للغاية أو أن اللعبة نفسها تعتمد على الحظ فقط ولا مجال فيها للإبداع، بدلاً من قول إنه يلعب اللعبة لوقت طويل.

تحتاج لقضاء الوقت مع أشخاص حقيقين:

يمضي بعض الأطفال أوقاتهم في مجموعات مخصصة للدردشة في غرف افتراضية، ونصح الأطفال بأن يقضوا اوقاتهم مع اشخاص حقيقيين يزرع في أنفسهم شيئاً من عدم الثقة من المجتمع الخارجي، ويمكنك نصح اطفالك بالجلوس قليلاً مع أفراد الأسرة لأنهم يفتقدونهم بدلاً من نصحهم بالحديث مع أشخاص حقيقيين.

وباتباعك لهذه النصائح ستجد أن علاقتك مع أطفالك آخذة بالتحسن مع الوقت، ولن يمضي الكثير من الوقت حتى يشعر أبنائك بالارتياخ في ظل وجودك معهم عند استخدام أجهزته الذكية.