عاش ملكا ومات مفلسا حضر حفل تابينه مشاهد في حياه شرير السينما استيفان روستي

يعتبر الفنان استيفان روستي احد اشهر الممثلين في مصر والعالم العربي لقب شرير السينما المصريه وقد ولد في 16 نوفمبر من عام 1891 من ام ايطاليه واب جنسيته نمساوي حيث كان والده يعمل سفير النمسا بمصر، حيث لنفصل عن والدته نتيجة لوجود مشاكل وقد عاش استيفان روستي مع امه في مصر، حيث التحق بمدرسة راس التين الابتدائيه، وبعد ذلك تزوجت والدته من رجل ايطالي وترك المنزل بحث عن عمل حيث التقى بالعزيز عيد الذي ابدا اعجابه اللغه الايطاليه والفرنسيه سافر استيفان روستي الى النمسا اللي يبحث عن والده و هناك عملا راقصات في الملاهي وهناك تقابل استيفان روستي مع محمد كريم الذي كان يعمل في الاخراج السينمائي في المانيا كم تعرف علي سراج منير والتحقت بالروسي بنفس المعهد الذي كان يدرس فيه محمد كريم يدرس التمثيل ثم عاد الى القاهره و تعرف على عزيزه اميره التي كانت تعمل منتجه وتم اسناد فيلم ليلي له ليقوم باخراجه.

بداية استيفان روستي الفنية

عندما عاد استيفان روستي الى مصر شارك في اخراج وتمثيل العديد من الافلام حيث كانت اولى افلام استيفان روستي و فيلم ليلى الذي قام باخراجه، وكان هذا الفيلم صامت وتم عرضه في نوفمبر عام 27 ثم بعد ذلك اشترك في اخراج وتمثيل فيلم البحر بيضحك عن 28 مع امين عطا الله

وبعدها شارك ايضا في التمثيل والاخراج ل فيلم صاحب السعاده كشكش بيه مع نجيب الريحاني، ثم بعد ذلك فيلم عنتر افندي وشارك سيبها روستي في تمثيل فيلم نشيد الامل مع الفنانه ام كلثوم كما ظهر في فيلم المجد الذي كان من اخراج وبطوله يوسف وهبي بدءا يزداد شهرة الفنان استيفان روستي عندما شارك في فيلم سلام الخير و فيلم انا طبعي كده والعديد من الافلام قال تالق فيها.

رحيل استفيان روستي

رحل الفنان استيفان روستي وهو لا يملك من الاموال الا 7 جنيهات فقط، وكانت قد خرجت شائعة وفاته عند زيارة أحد أقاربه في مدينة الإسكندرية، حيث تم نشر الخبر في الساحة الفنية، لدرجة أن نقابة الممثلين قد أقامت حفل تأبين له ولكن فوجىء الجميع بحضور استيفان روستي الي مقر النقابة بعد بداية الحفل وقد سيطر حالة من الذعر على الحاضرين، وقد توفي استفيان روستي في مايو 1964.