عاجل| الجنيه بـ30 ألف جنيه .. أسعار الذهب تعانق السماء

رقم قياسي جديد تسجله أسعار الذهب في مصر في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 الأكثر شعبية 3750 جنيه، ليصل بذلك لأعلى سعر وصل إليه في تاريخه، وذلك بالرغم من استقرار السعر العالمي للمعدن الأصفر.

زيادة الطلب وقلة المعروض

الارتفاع الكبير في أسعار الذهب خلال الأيام الأخيرة، أرجعة العديد من الخبراء إلى زيادة الطلب على المعدن النفيس من جه، وقلة المعروض من جه أخرى، كما كان للزيادة الكبيرة في سعر الدولار بالسوق الموازية، أو ما يطلق عليها “السوق السوداء” دوراً كبيراً في هذا الارتفاع، وذلك لأن التجار يقيمون السعر وفقاً لسعر الدولار الفعلي.

كما تسبب التخوف من قيام البنك المركزي من تعويم محتمل للجنيه، في هروب الكثيرين للذهب باعتباره ملاذ آمن في مثل هذه الظروف، خاصة مع ندرة توفر العملات الأجنبية والتي يستخدمها البعض كمخزن للقيمة بدلاً من العملة المحلية التي تنخفض قوتها الشرائية بشكل متسارع مع زيادة معدلات التضخم.

الأسعار المسجلة الآن في مصر

وفيما يلي نقدم لحضراتك الأسعار المعلنة بالصاغة وفق موقع “أي صاغا” المتخصص في عرض وتحديث أسعار المعادن النفسية.

سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ 4285.75 للبيع و4257.25 للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21 بلغ 3750 للبيع و3725 للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18 بلغ 3214.25 للبيع و3192.75 للشراء.

وأخيراً سعر الجنيه الذهب بلغ 30 ألف جنيه.

سعر الذهب عالمياً

استقرت أسعار الذهب عالمياً اليوم بالرغم من هبوطها بقيمة بلغت 2 دولار، وبلغ سعر أونصة الذهب والتي يبلغ وزنها 31.1 جرام عيار 24 قيمة بلغت 2025 للبيع و2024 للشراء.

سعر الذهب في السعودية

لم يختلف السعر في الأسواق السعودية عن السوق المصري، حيث شهدت أسعار الذهب اليوم ارتفاعاً ملحوظاً في سعر المعدن النفيس وذلك وفقاً لموقع “gold-prices”، وفيما يلي عرض لهذه الأسعار