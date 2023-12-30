عاجل| استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال.. وبيان هام من الصحة بشأن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

أفادت منذ قليل وزارة الصحة الفلسطينية تفاصيل استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي عند مدخل مخيم الفوار جنوب الخليل بمنطقة الضفة الغربية المحتلة، وذلك وفق ما ذكرته عدد من وسائل الإعلام داخل القطاع، حيث أشارت وسائل إعلام إسرائيلية أن قوات الاحتلال قد أطلقت النار على سائق مركبة فلسطينية جنوب مدينة الخليل، وذلك بزعم منها محاولته دهس جنود على الحاجز العسكري الموجود في تلك المنطقة.

جنود إسرائيليين أثناء إلقاء القبض على فلسطيني - مصدر الصورة: صدى البلد

مدنيين بلا مأوى في غزة

من جانبها أكدت وزارة الصحة في غزة أن الاحتلال ارتكب نحو 14 مجزرة خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية، والتي أدت إلى استشهاد 165 وإصابة 250 شخص، كما ذكر مسؤول في غزة أنه يوجد نحو 1.5 مليون شخص في قطاع غزة لا يجدون مأوى، مما يزيد من معاناة المدنيين.

عدد الشهداء الفلسطينيين في غزة

أصدرت منذ قليل وزارة الصحة في غزة بيان عاجل أعلنت من خلاله عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة إلى 21672 شهيداً و56156 جريحاً منذ بداية الحرب في القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي 2023 وحتى الآن، وجاء ذلك نتيجة القصف العنيف الذي يشهده القطاع من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

اعتقال الكوادر الطبية في غزة

من جانبه أشار المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية الدكتور “أشرف القدرة”، أن الواقع في غزة مؤلم للغاية وخاصة المنظومة الطبية، التي تتلقى يوميا ضربات قوية من قبل رجال الاحتلال الإسرائيلي، مشيراً أنه تم استشهاد نحو 312 من الكوادر الصحية منذ بداية العدوان على قطاع غزة، وأنه تم اعتقال 99 شخصاً من الكوادر الطبية على رأسهم مدراء مستشفيات مما جعل المنظومة هشة ومنهارة بشكل كبيرة.

وأضاف “القدرة” من خلال تصريحات إعلامية هامة عبر قناة “القاهرة الإخبارية” مع الإعلامية “رغدة منير”، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف بشكل مركز مستشفيات القطاع، كما أنه تم خنق المنظمة الصحية ومنع دخول المساعدات الطبية لها، وكذلك منع دخول الوقود وقطع الكهرباء والماء، مما تسبب في خروج العديد من مستشفيات القطاع من الخدمة، مؤكداً أن المنظومة الصحية في شمال القطاع قد أبيدت بشكل كامل، وأن الاحتلال أنهى الوجود الصحي في شمال قطاع غزة، وأصبح دون وجود للخدمات الصحية التي تخدم عدد كبير من المواطنين.

يهمك أيضاً

الإخلاء فوراً.. الجيش الإسرائيلي يوجه تحذير هام لسكان مخيم البريج وأحياء أخرى

نتنياهو يعترف: إسرائيل تكبدت خسائر فادحة.. وصحيفة عبرية تكشف سبب انخفاض غارات الاحتلال على غزة

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف المؤسسات الصحية، حيث أنه قام بقصف نحو 142 مؤسسة صحية، كما أخرج نحو 23 مستشفى و53 مسسة ومركزاً صحياً من الخدمة بشكل كامل، فضلاً عن 104 سيارة إسعاف قام بتدميرها وخروجها من الخدمة.