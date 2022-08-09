عاجل: أمطار متوسطة إلى غزيرة في السعودية

منذ قديم الأذل ومناخ الأرض يتغير ولكن في الفترة الأخيرة بدأ تغير المناخ يتسارع بشكل مخيف, وإذا كان فيروس كورونا سبب مشاكل للعالم فإن تغير المناخ من الممكن أن يسبب مشاكل أكثر بكثير.

أماكن هطول الأمطار في المملكة العربية السعودية

هناك أمطار متوسطة إلى غزيرة تشهدها أجزاء من مكة والمدينة وتبوك والباحة وجازان ونجران وأجزاء غربية لمنطقة الرياض.

عدة تنبيهات من الأمطار الاستثنائية في المملكة العربية السعودية

تنبيهات عديدة في السعودية الآن بسبب شدة الأمطار في بعض أنحاء المملكة وإليكم بعض التنبيهات:

الانتباه من غزارة الأمطار وعلو منسوب المياه والسيول وجريان الأودية في بعض المناطق.

الانتباه من قوة العواصف الرعدية وخطورة الصواعق.

الانتباه من قوة الرياح المصاحبة للسحب الرعدية.

أحوال جوية غير مستقرة في السعودية

من المتوقع استمرار هذه الاضطرابات الجوية في المملكة السعودية خلال الأسبوع الحالي بشكل يومي, ويكون ذلك بسبب منخفض المونسون, ومنخفض المونسون هو مصطلح باللغة اللاتينية ولكن في الأصل أخُذ من كلمة عربية وهي “موسم” واستُخدمت “موسم” لأول مرة لتصف الرياح عندما تهب على بحر العرب, كانت تهب الرياح من جهة الشمال الشرقي بين شهر إبريل وشهر أكتوبر وكان يبرز نشاطها في شهر يناير لكن الفترة التي تكون بين شهر إبريل وسبتمبر يحدث بها العكس, حيث كانت تهب الرياح من الجنوب الغربي لاتجاه الشمال الشرقي, ولكن الشهر الأكثر نشاطاً للرياح يكون شهر يوليو.

توقعات استمرارية الأمطار