طلاب جامعة السلطان قابوس يمتنعون عن حضور جلسات التصوير للتخرج الافتراضي

امتنع طلاب جامعة السلطان قابوس في سلطنة عُمان عن حضور جلسات التصوير الخاصة بالتخرج الافتراضي، وتفاعل الطلاب الممتنعون وأحباؤهم على موقع التواصل الاجتماعي تويتر مطلقين هاشتاج (#مقاطعة_تخرج_جسق)، ونشرت صفحة عُمان نيوز على موقع التواصل تويتر ما يفيد بأنه تم حضور بنسبة متواضعة جداً لخريجي جامعة السلطان قابوس، وذلك منذ بداية إجراءات تسجيل وتصوير الخريجين لحفل التخرج الافتراضي في قاعة الجامعة الكبرى، وذلك لكي يعبروا عن رفضهم لإقامة الحفل بشكل افتراضي.

وكانت إدارة الجامعة قد أعلن في منتصف أغسطس الجاري عن إقامة حفل تخرج الدفعة 31 في نهاية شهر سبتمبر المقبل. بشكل افتراضي، وذلك بعد دراسة كافة الخيارات المتاحة ومتابعة دقيقة لمؤشرات الوضع الوبائي. وذلك حرصا من إدارة الجامعة على الحفاظ على صحة الطلاب وتنفيذا لتوجيهات اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع فيروس كورونا.

تحت شعار “مقاطعة تخرج جسق” تمرد طلاب جامعة السلطان قابوس

وفي هذا الصدد يوجه أحد العُمانيين ويدعى “أحمد الشبلي” رسالة شديدة اللهجة إلى إدارة جامعة السلطان قابوس قائلا: “حتى لو نزلتوا بيان استجابة لرغبة أبنائنا الخريجين، فقد تقرر إقامة الحفل بشكل حضوري..إلخ ما راح يكون موقفكم ضعيف. بالعكس. راح تكسبوا محبة واحترام الجميع. وتظهروا بشكل راقي، أنكم تشركون الطلبة في قراراتكم“.

ووجه مواطن آخر ويسمي نفسه “فيل” رسالة إلى فخامة السلطان العُماني “هيثم بن طارق” قائلاً: “سلطاننا. أبناؤك يستحقون تكريما أفضل”.

وغردت مواطنة عُمانية تدعى عائش على تويتر أيضا قائلة: “إما تخرج كذا؛ وإلا فلا.