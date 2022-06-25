طريقة مبتكرة لطهي اللحمة الضاني

طريقة طبخ اللحمة الضاني يفضل كثير من الناس في عيد الأضحى المبارك تناول اللحمة الضاني فهي من اللحوم الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة لجسم الإنسان لاحتوائها على المعادن والفيتامينات التي تحمي الجسم من فقر الدم وأمراض الشيخوخة فهي تقوي الذاكرة، ولكن لا يجب تناولها باستمرار لاحتوائها على نسبة كبيرة من الدهون حتى لا يرتفع مستوى الدهون بالدم.

طرق طبخ اللحم الضاني

1-سلق اللحمة الضاني

المكونات

كيلو لحم ضاني. نصف ثمرة ليمون. ملعقتين خل طعام. ملح. توابل متنوعة. ثمرة بصل متوسطة. 2 فص ثوم مفروم.

الطريقة

غسل اللحمة جيدًا بماء بارد ونقعها لمدة 15 دقيقة في الماء والخل والليمون.

تصفية اللحمة جيدًا.

في حلة على النار نتركها تسخن قليلًا.

نضع اللحمة والتوابل والبصلة والثوم.

نتركهم وتشوح لمدة 10 دقائق.

نقوم بإضافة حوالي لتر ماء على اللحم.

نتركه يغلي حتى تنضج ونضيف الملح المناسب.

نرفعها من على النار.

نشوحها في مقلاة بواسطة ملعقتين من السمنة البلدي.

تقدم على سرفيس وهي ساخنة.

2-طريقة عمل اللحمة الضاني في الفرن

المكونات

لحمة ضاني حبهان. ملعقة صغيرة فلفل أسود. نصف ملعقة بهارات لحمة. أربع فصوص ثوم مهروس. ملح. بشرة جوز الطيب. نصف ليمونة خل.

الطريقة