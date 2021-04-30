طريقة عمل موس الشوكولاتة
المكوّنات
- كوب شوكولاتة سوداء مقطّعة إلى قطع صغيرة.
- 4 حبّات من البيض الطازج.
- نصف كأس من الزبدة.
- ملعقتان من الماء يكون ساخن.
- ملعقة كبيرة من القهوة.
- رشّة من الملح.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
طريقة التحضير
- تذوّيب قطع الشوكولاتة في حمام مائي.
- ضعي الماء في فنجان ثمّ ضيفي عليه القهوة.
- وضع الشوكولاتة السوداء والزبدة والقهوة المذوبة في وعاء ثمّ إضافة في الماء الساخن ويحرك المزيج جيداً حتّى تذوّب الشوكولاتة مع الزبدة ويصبح قوامها كالكريمة ثمّ وضع الوعاء فوق النار ويترك لمدّة 10 دقائق.
- نزع بياض البيض عن صفار البيض ثمّ يوضع البياض في وعاء صغير ويسكب الصفار على قدر الشوكولاتة والزبدة مع الاستمرار بالتحريك.
- إضافة رشة من الملح والفانيلا إلى زلال البيض ثمّ يخلط جيداً حتّى يتحول إلى كريمة بيضاء.
- سكب الشوكولاتة في وعاء آخر ثمّ يضاف فوقها زلال البيض المخفوق تدريجيا مع الاستمرار بالخلط بواسطة ملعقة خشبية.
- يقدم الخليط على أكواب بعد وضعها بالفريزر لمدة ساعتين.موس الشوكولاتة السوداء
المكوّنات
- نصف كأس من الزبدة.
- 12 حبّة من البيض.
- 6 أصابع من الشوكولاتة السوداء والمقطّعة إلى مكعبات صغيرة.
- 6 ملاعق كبيرة من الكاكاو.
- 8 ملاعق من السكر المطحون.
- ملعقتان صغيرتان من الفانيليا.
طريقة التحضير
- فصل بياض البيض عن صفار البيض في وعائيين مختلفين.
- تذويب الشوكولاتة في وعاء على حمام مائي ونار هادئة.
- إضافة فوق وعاء الزبدة صفار البيض والكاكاو.
- خلط المكوّنات مع بعضها البعض جيداً.
- سكب مزيج الشوكولاتة في وعاء كبير ثمّ يترك حتّى يبرد.
- خلط زلال البيض في الخلاط الكهربائي للحصول على مزيج مثل الكريمة.
- إضافة السكر تدريجيا على الزلال مع الخلط المستمر عند كل إضافة.
- سكب مزيج زلال البيض فوق خليط الشوكولاتة.
- سكب موس الشوكولاتة في أكواب للتقديم بعد أن يبرد.
- تزين الأكواب بإضافة الشوكولاتة المبشورة.