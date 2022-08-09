مكرونة تشكين ألفريدو بالوايت صوص هي من الأكلات الشهيرة الإيطالية وهي غنية بالعديد من الفوائد، مثل الكالسيوم الموجود بالحليب والبروتين المتوفر بالدجاج، والنشا الموجود بالمكرونة، وغيرها من المعادن كالفسفور والحديد والفيتامينات BB, B2. B1، ويعشق الكبار والصغار تناول أي نوع من المكرونة لأنها من الأكلات الشهية السريعة التي يمكن أن تحضريها بمذاقات وحشوات مختلفة لذيذة.

طريقة عمل مكرونة ألفريدو فوشتيني بالوايت صوص وصدور الدجاج والمشروم

فكثير من السيدات والفتيات تبحث عن الأكلات السريعة خصوصاً في فصل الصيف حيث كثير منا يمل من تواجده فتره كبيرة بالمطبخ وتستمر لساعات طويلة لتحضير وجبة الغداء خصيصاً فتتميز هذه الوجبة يتوافر مكوناتها بكل منزل ويمكنك أعدادها بأي نوع من المكرونة تفضليها وليس نوع محدد، اذا لم تتوافر المكرونة الف تشيني، ولكن المطاعم الكبري تعدها بمكرونة الفوتشيني.

طريقة عمل مكرونة تشكين فوشتيني ألفريدو بالوايت صوص

المقادير

500 جرام صدور دجاج مقطعة مكعبات

250 جرام مشروم مقطع حلقات رفيعة.

500 جرام أي نصف كيلو مكرونة، لو متوفر مكرونة فوشتيني أستخدامها.

ثلاث أكواب كريمة الطهي أو كوبان قشطة دسمة.

ثلاث أكواب حليب سائل.

بصلة أبيض متوسط مقطع مكعبات صغيرة.

خمس فصوص ثوم مهروسة.

كوب جبنة بارميزان مبشورة / كوب جبن شيدر / كوب جبن كريمي.

رشه صغيرة جوزة الطيب.

ملعقتان كبيرة زيت نباتي.

ثلاث ملاعق كبيرة زبدة.

ثلاث ملاعق كبيرة دقيق.

مكعب مرق دجاج بودر.

نصف معلقة صغيرة ملح

معلقة صغيرة فلفل اسود.

طريقة التحضير