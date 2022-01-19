طريقة عمل محشي ورق العنب الشهي بطعم المحلات وبحشوة مختلفة ولذيذة

ورق العنب من أشهي المحاشي الشعبية التي يطلبها الجميع طوال فصول السنة يتم أعداده بحشوات كثيرة مختلفة باللحمة المفرومة والبرغل ولكن أشهرهم المحشي أرز وفي مصر تحديداً تقدمه النساء في العزائم والأفراح وطوال شهر رمضان المبارك يقدم بجانب أنواع محاشي أخري كما يعد بإضافة مذاقات مختلفة دبس الرمان أو الليمون.

طريقة عمل محشي ورق العنب الشهي

أوراق العنب تنمو على شجر العنب ويتم قطفها في فصل الصيف وتحتوي على فوائد كثيرة عند تناولها، تحتوي على الألياف الغذائية، وفيتامينات ومعادن مفيدة مليئة بالكالسيوم، والفسفور، البوتاسيوم، تفضل السيدات تخزينه عند ظهوره لأعداد فى أى وقت غير أوانه طوال السنة نقدم لكم أسهل الخطوات بالصور لأعداه.

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طريقة عمل ورق العنب باللحمة المفرومة

المكونات

ربع كيلو لحمة مفرومة.

كوبان أرز.

ربع كيلو ورق عنب.

كيلو طماطم معصورة.

حبتان بطاطس مقطعة حلقات.

ثلاث حبات طماطم مقطعة شرائح.

خمس حبات ليمون مقطعة حلقات.

ثلاث ملاعق معجون طماطم.

بصلتان مفرومة.

خمس فصوص ثوم مهروسة.

ملعقتان كبيرة زيت نباتي.

حزمة شبت مفرومة.

حزمة بقدونس مفرومة.

حزمة كزبرة.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة روز ميري.

ملعقة صغيرة كمون.

ملعقة صغيرة نعناع ناشف.

ملعقة صغيرة شطة.

مرقة لحم أو بط أو دجاج حسب الرغبة.

طريقة التحضير