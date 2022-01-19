طريقة عمل محشي ورق العنب الشهي بطعم المحلات وبحشوة مختلفة ولذيذة
ورق العنب من أشهي المحاشي الشعبية التي يطلبها الجميع طوال فصول السنة يتم أعداده بحشوات كثيرة مختلفة باللحمة المفرومة والبرغل ولكن أشهرهم المحشي أرز وفي مصر تحديداً تقدمه النساء في العزائم والأفراح وطوال شهر رمضان المبارك يقدم بجانب أنواع محاشي أخري كما يعد بإضافة مذاقات مختلفة دبس الرمان أو الليمون.
طريقة عمل محشي ورق العنب الشهي
أوراق العنب تنمو على شجر العنب ويتم قطفها في فصل الصيف وتحتوي على فوائد كثيرة عند تناولها، تحتوي على الألياف الغذائية، وفيتامينات ومعادن مفيدة مليئة بالكالسيوم، والفسفور، البوتاسيوم، تفضل السيدات تخزينه عند ظهوره لأعداد فى أى وقت غير أوانه طوال السنة نقدم لكم أسهل الخطوات بالصور لأعداه.
طريقة عمل ورق العنب باللحمة المفرومة
المكونات
- ربع كيلو لحمة مفرومة.
- كوبان أرز.
- ربع كيلو ورق عنب.
- كيلو طماطم معصورة.
- حبتان بطاطس مقطعة حلقات.
- ثلاث حبات طماطم مقطعة شرائح.
- خمس حبات ليمون مقطعة حلقات.
- ثلاث ملاعق معجون طماطم.
- بصلتان مفرومة.
- خمس فصوص ثوم مهروسة.
- ملعقتان كبيرة زيت نباتي.
- حزمة شبت مفرومة.
- حزمة بقدونس مفرومة.
- حزمة كزبرة.
- ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- ملعقة صغيرة روز ميري.
- ملعقة صغيرة كمون.
- ملعقة صغيرة نعناع ناشف.
- ملعقة صغيرة شطة.
- مرقة لحم أو بط أو دجاج حسب الرغبة.
طريقة التحضير
- نسلق ورق العنب ونعصر ليمون بماء السلق ونضيف ملعقة صغيرة من الملح.
- ننزع العنقود ونرصها على الوجه الناعم لسهوله أستخدمها والحشو على الوجه الخشن. .
- نضع حلة على النار ونضيف الزيت والبصل لعمل التسبيكة ونتركه حتى يصبح لونه ذهبي.
- نصب عصير الطماطم على البصل ونضيف التوابل ونتركها حتى تسبك.
- نغسل الأرز جيداً ثم نضيفه على التسبيكة ونشوحه لمدة دقيقة ثم نرفعه من على النار.
- نضيف اللحمة المفرومة ونقلها مع الخلطة ونضيف الخضرة أخر مرحلة لكي تحتفظ بلونها.
- نضع ورقة العنب كما موضح بأعلى الصورة ونضيف كمية مناسبة من الخلطة على السطح الخشن.
- نقوم بثني الطرفين ونبرم باقي الورقة مع مراعاة اللف حتى نحصل على شكل أسطوانى.
- نضع بقاع الحلة حلقات البطاطس ثم نرص أصابع ورق العنب بالتساوي.
- وعند الأنتهاء من الكمية نضع حلقات الطماطم والليمون أعلى ورق العنب.
- نضع على المرقه معجون الطماطم ونعصر ليمونه ونقلهم جيداً.
- نصب المرقة على ورق العنب ونرفعة على النار ونتركه حتى ينضج.
- يغرف في أطباق التقديم ويقدم ساخناً.