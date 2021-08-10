كفتة اللحم بالبطاطس المقرمش من الأصناف التي يمكن لربات المنزل تجديد بها أكلاتها على مائدة الطعام، إذ أن الأمهات تحاول تقديم الأصناف الشهية لأطفالها ولأفراد عائلتها ليتمتعوا بالقيمة الغذائية من الطعام من جهة، و بالطعم المميز من جهة أخرى واشباعهم، نذكر لكم في السياق التالي طريقة عمل كفتة اللحم بالبطاطس المقرمشة بخطوات بسيطة في المنزل.

كفتة اللحم بالبطاطس المقرمشة

تحتوي كفتة اللحم بالبطاطس على نسبة كبيرة من العناصر الغذائية من البروتينات والنشويات المفيدة لجسم الإنسان والتي يحتاج إليها في يومه، كما أن وجود البقدونس في الوصفة يمنح الفرد حصة من الفيتامينات لا بأس بها، ولإعداد كفتة اللحم بالبطاطس، يجب عليك تحضير المقادير التالية:

نصف كيلو من من اللحم المسبك أو المسلوق.

بطاطس بيوريه سميكة القوام.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

2 حبة بصل.

حزمة من البقدونس المفروم.

بيضة كبيرة الحجم.

ملعقة من السمن.

مقدار من صلصة الطماطم.

مقادير التغطية:

بيضة.

بقسماط.

زيت للتحمير.

طريقة عمل كفتة اللحم بالبطاطس المقرمشة

يجب اتباع الخطوات التالية للحصول على وصفة كفتة اللحم بالبطاطس الشهية، والطريقة تأتي على النحو التالي: