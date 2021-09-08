طريقة عمل كفتة الأرز الشهية بطرق المطابخ المصرية

كفتة الأرز تعد هذه الأكلة من التراث الشعبي المصري القديم وتربط دائماً بالأفراح والمناسبات والتي لا يستغني عنها الجميع على مائدة طعامه بعض الأشخاص يعد كفتة الأرز باللحم فقط والبعض الآخر يضيف معاها مكعبات من البطاطس ومن ألذ أنواع اللحوم في صنعها اللحم الجملي الذي يميز طعمها عن أي لحم أخر ويضاف إليها كميه قليلة من الأرز ومجموعة مختلفة من الخضرة والبصل والثوم ويتم أضافه التوابل التي تفضلينها.

طريقة عمل كفتة الأرز المصرية

يحتوي لحم الجمل على فوائد عديدة مثل يحتوي على فيتامين أ، ب، ج، الذي يعمل على خفض نسبة الكوليسترول بالدم، يحتوي على الحديد الذي يمنع فقر الدم، يحتوي على الزنك النحاس والبوتاسيوم، يحتوي على نسبة دهون قليلة، مصدر غني بالبروتين والألياف الغذائية، يعمل على خفض نسبة الحموضة المعدية، يمتلك نسبة كبيرة من الكاليسوم، مفيد جداً لجهاز المناعي .

المكونات

كيلو الاأربع لحم جملي مفروم.

كوب أرز مصري قصير الحبة مطحون.

بصلة متوسطة.

ملعقة كبيرة ثوم مفروم.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

معلقة صغيره كمون.

ملعقة صغيرة بهار.

ملعقة كبيرة ملح.

حزمة بقدونس مفرومه.

حزمه شبت مفرومه.

حزمه كزبرة خضراء مفرومة.

ملعقة كبيرة بابريكا.

زيت للقلي.

مكونات الصلصة الكفتة

كيلو طماطم معصورة فريش.

ملعقة كبيرة معجون صلصة.

ملعقة صغيرة فلفل أسود

معلقه صغيره ملح.

نصف ملعقة صغيرة سكر للتعادل الحموضة.

ملعقة كبيرة ثوم مفرومة.

ملعقتان كبيرة زيت نباتي.

طريقة التحضير