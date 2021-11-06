طريقة عمل فراخ بروستد بطريقه مطاعم

بواسطة مصطفى رميح

الفراخ بروستد بطريقة جديدة والذ طعم من وطريقه مختلفة لطهى الفراخ

طريقة عمل فراخ بروستد بطريقه مطاعم 1 6/11/2021 - 8:54 م

غسل عدد 2 فراخ كل واحده ٧٠٠جرام و يتم تقطيعهم اجزاء صغيره ( اجنحه، دبابيس، وراك،صدور) . يتم تنشيف الفراخ كويس جدا بورق المطبخ و يتم عمل بها فتحات بالسكينه .

وضع  الفراخ المتقطعة في خليط سايل لمدة ساعه . الخليط عباره عن :

كوبايتين دقيق
كوبايتين لبن
ملح
فلفل اسود
بابريكا
بودرة ثوم
معلقتين كبار عصير ليمون
معلقتين كبار خل
بيضه

بعد ساعه تضع الفراخ في ميكس الدقيق :

كوبايتين دقيق
كوباية بقسماط
٣ ملاعق كبيره نشا
معلقه كبيره بيكنج باودر
بابريكا
بودرة ثوم
كركم
ملح

تفردالفراخ بعد ما حطيتها في ميكس الدقيق على صينيه و يتم ادخالها التلاجه نص ساعه .

التحمير بيكون في زيت غزير و حامي في الاول و بعدين بوطي النار شويه . لا يتم تقليب الفراخ في الاول حتى تظهر وتطفو على الزيت ويتم تقليبها

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مصطفى رميح

مصطفى رميح اخصائى تحاليل طبية وكاتب ومدون على مواقع نجوم مصرية مهتم بالاخبار الرياضية والسياسية والتكنولوجيا، من مواليد السعودية 4/8/1990


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