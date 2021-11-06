طريقة عمل فراخ بروستد بطريقه مطاعم
الفراخ بروستد بطريقة جديدة والذ طعم من وطريقه مختلفة لطهى الفراخ
غسل عدد 2 فراخ كل واحده ٧٠٠جرام و يتم تقطيعهم اجزاء صغيره ( اجنحه، دبابيس، وراك،صدور) . يتم تنشيف الفراخ كويس جدا بورق المطبخ و يتم عمل بها فتحات بالسكينه .
وضع الفراخ المتقطعة في خليط سايل لمدة ساعه . الخليط عباره عن :
كوبايتين دقيق
كوبايتين لبن
ملح
فلفل اسود
بابريكا
بودرة ثوم
معلقتين كبار عصير ليمون
معلقتين كبار خل
بيضه
بعد ساعه تضع الفراخ في ميكس الدقيق :
كوبايتين دقيق
كوباية بقسماط
٣ ملاعق كبيره نشا
معلقه كبيره بيكنج باودر
بابريكا
بودرة ثوم
كركم
ملح
تفردالفراخ بعد ما حطيتها في ميكس الدقيق على صينيه و يتم ادخالها التلاجه نص ساعه .
التحمير بيكون في زيت غزير و حامي في الاول و بعدين بوطي النار شويه . لا يتم تقليب الفراخ في الاول حتى تظهر وتطفو على الزيت ويتم تقليبها