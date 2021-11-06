طريقة عمل فراخ بروستد بطريقه مطاعم

الفراخ بروستد بطريقة جديدة والذ طعم من وطريقه مختلفة لطهى الفراخ

غسل عدد 2 فراخ كل واحده ٧٠٠جرام و يتم تقطيعهم اجزاء صغيره ( اجنحه، دبابيس، وراك،صدور) . يتم تنشيف الفراخ كويس جدا بورق المطبخ و يتم عمل بها فتحات بالسكينه .

وضع الفراخ المتقطعة في خليط سايل لمدة ساعه . الخليط عباره عن :

كوبايتين دقيق

كوبايتين لبن

ملح

فلفل اسود

بابريكا

بودرة ثوم

معلقتين كبار عصير ليمون

معلقتين كبار خل

بيضه

بعد ساعه تضع الفراخ في ميكس الدقيق :

كوبايتين دقيق

كوباية بقسماط

٣ ملاعق كبيره نشا

معلقه كبيره بيكنج باودر

بابريكا

بودرة ثوم

كركم

ملح

تفردالفراخ بعد ما حطيتها في ميكس الدقيق على صينيه و يتم ادخالها التلاجه نص ساعه .

التحمير بيكون في زيت غزير و حامي في الاول و بعدين بوطي النار شويه . لا يتم تقليب الفراخ في الاول حتى تظهر وتطفو على الزيت ويتم تقليبها