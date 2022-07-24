طريقة عمل فتة الشاورمة السوري بطريقة المطاعم الشهيرة

تجد الأكلات لسورية بطابعها المميز، والتفنن في وسائل تدبيل الطعام وإعداد أنواع الصوص المختلفة إقبالا كبيرا من المصريين بمختلف شرائحهم، وقد انتشرت المطاعم التي تقدم الأكلات السورية في كل مكان.

ولأن الأم المصرية تحرص دائما على تقديم ألذ الوجبات لأبنائها من صنع يديها، فنحن نقدم لها اليوم طريقة إعداد فتة الشاورمة السوري بنفس طريقة إعدادها في المطاعم السورية الشهيرة.

المواصفات الغذائية لفتة الشاورمة السوري

تعد فتة الشاورمة السوري من الأكلات ذات القيمة الغذائية العالية، فهي تحتوي على البروتينات والدهون الممثلة في الدجاج، والكربوهيدرات والنشويات في الأرز والخبز، بالإضافة إلى الفيتامينات والأملاح المتواجدة في باقي المكونات مصل البصل والتوابل المختلفة.

المقادير

نصف كيلو من صدور الدجاج المقطعة شرائح

بصلة كبيرة مقطعة جوانح

أرز أصفر

ملعقتان من توابل خلطة الشاورمة.

ملعقتان كبيرتان زيت للتشويح.

خبز سوري محمص.

مقادير عمل الصوص

نصف كوب لبن

نصف كوب من الماء.

ملعقتان كبيرتان من النشا.

4 فصوص ثوم كبيرة.

نصف كوب من الزيت.

ملح

فلفل أسود مطحون.

طريقة عمل فتة الشاورمة السوري

تنقع صدور الدجاج في خلطة مكونة من عصير الليمون وتوابل الشاورمة والملح والفلفل.

تقطع صدور الدجاج إلى شرائح رفيعة، وتشوح في الزيت مع البصل والملح والفلفل الأسود حتى تمام النضج وترفع عن النار.

طريقة عمل صوص فتة الشاورمة السوري

يذاب النشا في الماء البارد، ويضاف الحليب ويرفع على النار حتى الغليان مع التقليب المستمر.

يخفق خليط النشا والحليب في الخلاط، ويضاف الثوم والزيت على دفع حتى الحصول على القوام المناسب.

إعداد طبق فتة الشاورمة السوري

يوضع الأرز الأصفر في طبق التقديم، ويوضع عليه الخبز السوري المحمص مع شرائح الدجاج، ويصب صوص الشاورمة على الطبق، ويجمل الوجه بالقليل من البقدونس المفروم وحبات اللوز المحمص، واستمتعي مع أسرتك بألذ طبق فتة شاورمة سوري.

يقدم طبق الشاورمة السوري مع الثومية والمخللات الشرقية.

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