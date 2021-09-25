طريقة عمل طاجن محشي ورق العنب بالدجاج

المحشي بكل أنواعه من أشهى الوصفات، وألذها على أى سفرة وورق العنب يتميز بطعمه المميز واللذيذ، وسنتناول طريقة عمل طاجن محشي ورق العنب مع قطع الدجاج بطعم ولا أشهى.

مكونات الوصفة:

دجاجة مقطعة ٨ قطع أو ٤ قطع حسب الرغبة.

نصف كيلو ورق عنب.

٢ كوب أرز مصري.

عصير نصف كيلو طماطم بدون ماء.

ملعقة صلصة.

دبس رمان.

٣ بصلة مقطعة صغير.

بقدونس وشبت “عين جرادة خضراء” و كزبرة خضراء.

٢ فص ثوم مهروس.

عصير ليمون.

ملح وفلفل أسود وكمون والبهارات السبعة وكزبرة مطحونة.

فلفل أخضر حار حسب الرغبة.

زيت زيتون.

طريقة عمل طاجن محشي ورق العنب مع الدجاج:

طريقة سلق ورق العنب:

في إناء غويط على النار يوضع ماء مع ملعقة ملح وعصير ليمونة مع شرايح ليمون ليغلي.

ثم يضاف ورق العنب الأخضر للماء ليتم السلق ويتغير لونه، ثم ينشل من الماء ويغسل مرة أخرى ويترك جانباً.

طريقة عمل حشوة المحشي:

في إناء على النار يوضع قليل من الزيت، ثم يضاف البصل المقطع صغير، ويقلب حتى يتغير لونه للأصفر، ثم يضاف الثوم المهروس والفلفل الحار ويقلب قليلا حتى تظهر رائحته.

ثم يوضع فوقه عصير الطماطم وملعقة الصلصة ويترك قليلاً حتى يتسبك الخليط.

ثم يضاف البقدونس والشبت “عين الجرادة الخضراء” والكزبرة الخضراء المقطعين صغير.

ثم يرفع من على النار ويضاف الملح والفلفل الأسود والبهارات السبعة والكزبرة المطحونة والكمون.

ثم يضاف الأرز المصري المغسول ومصفى سابقاً ويقلب الخليط.

يضاف عصير نصف ليمونة للحشوة وملعقة دبس رمان وزيت زيتون، ويقلب جيداً وهكذا تكون الحشوة جاهزة.

ثم نقوم بلف ورق العنب عن طريق فرد الورقة، ووضع قليل من الحشوة، ثم نقوم ببرمها واغلاقها من الجهتين حتى تأخذ شكل الإصبع، وتكرر العملية حتى الانتهاء من كل الكمية.

طريقة تجهيز الدجاج للطاجن:

يغسل الدجاج المقطع جيداً بالليمون والملح والدقيق.

ثم فى إناء على النار توضع ملعقتين من الزبدة، ويتم تشويح الدجاج فيها حتى تاخذ لون التحمير قليلاً.

طريقة تجهيز الطاجن للتسوية:

قومي برص قطع الدجاج السابق تشويحه فى أسفل الطاجن.

ثم قومي برص أصابع ورق العنب الملفوفة مع ملئ الفراغات وترتيبها جيداً.

يتم رص شرائح ليمون فوق الطاجن.

يتم إضافة قليل من دبس الرمان وعصير الليمون وزيت الزيتون فوق ورق العنب المصفوف في الطاجن.

يوضع طبق “صحن” يتحمل الحرارة فوق ورق العنب، حتى يمنع تغيير شكل الطاجن.

يضاف كوبين من الماء المملح بملعقة من الملح للطاجن.

ثم يغطى الطاجن جيداً بورق زبدة وفوقه ورق فويل، حتى يكتم خروج بخار الماء ليسهل عملية التسوية.

يوضع الطاجن في فرن متوسط الحرارة مدة ساعة ونصف حتى تمام النضج ثم يقدم.

ملحوظات واضافات: