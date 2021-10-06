طريقة عمل طاجن اللحم بالبرقوق المغربي
المطبخ المغربي له نكهات مميزة، وطرق مميزة لطبخ الأكلات، وفى موضوعنا سنقدم أكلة بسيطة ومميزة، وهى طاجن اللحم بالبرقوق المجفف على الطريقة المغربية بأسهل طريقة وألذ طعم.
مكونات الوصفة:
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- كيلو لحم.
- ٢ بصلة كبيرة.
- ٣ فص ثوم.
- ٣٠٠ جرام برقوق مجفف.
- لوز مقشر.
- ملح وفلفل أسود وكركم وزنجبيل مطحون وزعفران.
- قرفة خشب.
- ملعقة قرفة مطحونة.
- سمسم.
- ملعقتين عسل نحل.
- سمن بلدي أو زبدة أو زيت زيتون.
طريقة عمل طاجن اللحم بالبرقوق:
- يتم تقطيع اللحم شرائح رفيعة مثل الاستيك.
- ينقع الزعفران في ماء لمدة ١٠ دقائق.
- في صحن زجاجي غويط يوضع الملح والفلفل الأسود والكركم والزنجبيل المطحون وجزء من ماء الزعفران.
- ثم يتم تتبيل اللحم في الخليط السابق، ويترك ليمتص التتبيلة مدة ساعة على الاقل.
- يتم تقطيع البصل على جزئين بصلة تقطع مكعبات صغيرة، والبصلة الاخرى يتم بشرها بالبشرة اليدوية.
- يهرس الثوم أو يقطع صغير جداً.
- في إناء الطهي يوضع قليل من زيت الزيتون، ويتم وضع فوقه البصل المبشور والمقطع، ويقلب ٥ دقائق أو حتى يتغير لونه للاصفر، ثم يتم وضع فوقه اللحم، وتقلب حتى تاخذ لون وتمتزج مع البصل.
- ثم يضاف فوق اللحم عودين من القرفة، وباقى ماء الزعفران المنقوع بحيث يتم تغطية اللحم تماماً.
- ثم يضاف الثوم المهروس، وملعقة سمن بلدي فوق اللحم، وتترك على النار مدة حوالى ساعة أو حتى تمام النضج، وحتى يتبخر الماء ويتبقى القليل فقط.
- يتم وضع البرقوق في ماء مغلي مدة ريع ساعة، ثم يُصفى من الماء.
- في إناء على النار يوضع ملعقة زبدة، وفوقها قليل من ماء البصل واللحم السابق ذكره ثم يضاف البرقوق المجفف، ويقلب على النار مدة ٥ دقائق ثم يضاف رشة ملح وملعقتين من العسل الابيض “عسل النحل”، ليُعطي الطعم الحامض الحلو، ثم يغطى البرقوق ويترك على النار مدة ١٠ دقائق، ثم يضاف إليه ملعقة قرفة مطحونة ويترك جانباً.
- في إناء على النار يوضع زيت زيتون واللوز المقشر، ويقلب حتى يتم تحميصه، ثم ينشل في صحن جانباً.
- في طبق التقديم يوضع اللحم وقليل من ماء البصل المتبقي به وفوقه البرقوق المعد سابقاً واللوز المحمص ويرش بالسمسم ويُقدم.
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