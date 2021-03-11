طريقة عمل صينية الكوسة بالبشاميل في المنزل على أصولها، يمكنك هذا من خلال اتباع بعض الخطوات السلسة التي في النهاية تمنحك ألذ صينية كوسة بالبشاميل مفيدة للصحة وغنية بالعناصر الغذائية، فقط كل ما عليك هو تحضير المقادير والمكونات التالية، مع اتباع طريقة عمل صينية الكوسة بالبشاميل بخطوات بسيطة في المنزل.

لتحضير الخليط، يتم تحضير:

لتحضير البشاميل.

في إناء قومي بوضع الزبدة على النار المتوسطة الحرارة، واتركيها حتى الذوبان.

بعدها يتم اضافة اللحم المفروم والبصل المفروم، والفلفل الاخضر المقطع.

يتم رش الفلفل الأسود والملح حسب الرغبة.

يتم التقليب حتى الحصول على العصاج النضج.

بعد لك عليك بتحضير الكوسة بالتخلص من الزوائد منها من الأعلى والأسفل، ثم قومي بكشطها بالأداة الخاصة بذلك.

بعدها يتم تقطيع الكوسة إلى حلقات دائرية ذات سمك متوسط.

ضع القليل من الزيت في مقلاة على النار، وبعد أن يسخن عليك بإضافة الكوسة، والثوم والفلفل الأسود والكمون.

يتم التقليب حتى تشويح الكوسة جيدًا.

يأتي الآن وقت تحضير البشاميل لاكتمال العناصر الخاصة بتحضير الصينية.

وهذا يكمن في وضع الزبدة حتى الذوبان على النار المتوسطة الحرارة، بعدها يتم اضافة الدقيق، ثم التقليب حتى الحصول على اللون الذهبي.