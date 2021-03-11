طريقة عمل صينية الكوسة بالبشاميل بخطوات بسيطة في المنزل
طريقة عمل صينية الكوسة بالبشاميل في المنزل على أصولها، يمكنك هذا من خلال اتباع بعض الخطوات السلسة التي في النهاية تمنحك ألذ صينية كوسة بالبشاميل مفيدة للصحة وغنية بالعناصر الغذائية، فقط كل ما عليك هو تحضير المقادير والمكونات التالية، مع اتباع طريقة عمل صينية الكوسة بالبشاميل بخطوات بسيطة في المنزل.
طريقة عمل صينية الكوسة بالبشاميل في المنزل.
مقادير عمل الكوسة بالبشاميل
لتحضير الخليط، يتم تحضير:
- كيلو من الكوسة المغسولة والمكشوطة.
- نصف كيلو من اللحم المفروم.
- بصلة متوسطة مفرومة فرمًا خشنًا.
- 3 فصوص من الثوم المفروم.
- 2 ثمرة فلفل مقطعة إلى مكعبات.
- ملح وفلفل أسود.
- كمون.
- ثوم بودرة.
لتحضير البشاميل.
- 4 ملاعق كبيرة من الدقيق.
- زبدة وسمن.
- 3 أكواب من اللبن.
طريقة عمل صينية الكوسة بالبشاميل
- في إناء قومي بوضع الزبدة على النار المتوسطة الحرارة، واتركيها حتى الذوبان.
- بعدها يتم اضافة اللحم المفروم والبصل المفروم، والفلفل الاخضر المقطع.
- يتم رش الفلفل الأسود والملح حسب الرغبة.
- يتم التقليب حتى الحصول على العصاج النضج.
- بعد لك عليك بتحضير الكوسة بالتخلص من الزوائد منها من الأعلى والأسفل، ثم قومي بكشطها بالأداة الخاصة بذلك.
- بعدها يتم تقطيع الكوسة إلى حلقات دائرية ذات سمك متوسط.
- ضع القليل من الزيت في مقلاة على النار، وبعد أن يسخن عليك بإضافة الكوسة، والثوم والفلفل الأسود والكمون.
- يتم التقليب حتى تشويح الكوسة جيدًا.
- يأتي الآن وقت تحضير البشاميل لاكتمال العناصر الخاصة بتحضير الصينية.
- وهذا يكمن في وضع الزبدة حتى الذوبان على النار المتوسطة الحرارة، بعدها يتم اضافة الدقيق، ثم التقليب حتى الحصول على اللون الذهبي.
- أضيفي الآن اللبن الحليب، والملح والفلفل الأسود حسب الرغبة والثوم البودرة، مع الاستمرار في التقليب جيدا حتى لا يتكتل الدقيق في البشاميل، وحتى الحصول على سمك البشاميل المناسب.
خطوات تحضير الصينية:
- ضعي القليل من البشاميل في قاع الصينية مع دهنها جيدا بالبشاميل، ثم ضعي طبقة من الكوسة.
- أضيفي طبقة من العصاج، ثم طبقة أخرى من الكوسة.
- ضعي البشاميل على الوجه.
- يمكنك وضع الجبن الموتزاريلا على وجه الصينية أو خليط من بيضة وربع كوب حليب حسب الرغبة.
- تدخل الصينية الفرن الساخن في درجة حرارة 180 مئوية، وتترك حتى الحصول على الوجه ذو اللون الذعبي.
- تقدم وبالهناء والشفاء