طريقة عمل صينية الرقاق باللحمة المفرومة
صينية الرقاق باللحمة المفرومة من أطيب الوصفات واسهلها، وهى شائعة كثيرا في مصر، وسنتناول أسهل طريقة لعمل صينية الرقاق باللحمة المفرومة فى هذا الموضوع.
مكونات الوصفة:
- رقاق ناشف.
- نصف كيلو لحم مفروم.
- ملح وفلفل أسود وبهار مشكل.
- ٢ بصلة مقطعة صغير.
- شوربة لحم أو دجاج.
- سمن وزيت.
طريقة عمل صينية الرقاق باللحم المفروم:
- في إناء الطهي على النار يوضع قليل من الزيت أو السمن أو خليط منهم، ثم يوضع به البصل المقطع صغير ويقلب قليلاً حتى يتغير لونه للاصفر.
- ثم تضاف اللحمة المفرومة، وتقلب حتى تنضج ويضاف الملح والفلفل الأسود والبهارات.
- في إناء واسع وغويط يتم تسقاية ” تبليل” الرقاق الناشف بالشوربة الساخنة، ولكن احذر من ان تقومي بتطرية الرقاق كثيراً ليحافظ على قوام مقرمش عند التسوية.
- في صينية مدهونة بالسمن يتم رص نصف كمية الرقاق الذي تم تسقيته.
- ثم يتم فرد اللحمة المفرومة المعصجة سابقاً فوق طبقات الرقاق.
- ثم تغطى بباقي كمية الرقاق المسقى سابقاً.
- ثم تقطع صينية الرقاق لتسهيل تقطيعها بعد التسوية.
- يتم وضع كوب من الشوربة على الصينية، وقليل من السمن على الوجه، ثم توضع في الفرن حتى تنضج من أسفل وتأخذ لون ذهبى من اعلى.
ملحوظات وأضافات:
- يمكنك إضافة الطماطم المقطعة أو عصير الطماطم أو الصلصة للحم المفروم المعصج جيب الذوق.
- يمكنك إضافة الثوم المهروس أو الفلفل الاخضر الحار للحم المعصج حسب الذوق.
- يمكنك زيادة أو تقليل الكميات حسب عدد الأفراد.