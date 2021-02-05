من أكثر المكونات الغذائية التي يشتهر بها ماكدونالدز، والمحببة كثيرًا لجميع مرتادي المطاعم بكافة فروعه على مستوى العالم هو خبز الكيزر المقدم في كافة أنواع الساندوتشات المختلفة من البرجر الدجاج أو برجر اللحم مع الجبن والإضافات المختلفة المميزة لماكدونالدز، نوضح لكم فيما يلي طريقة عمل خبز ماكدونالدز في المنزل بسهولة.

خبز ماكدونالدز في المنزل

لتحضير خبز ماكدونالدز الكيزر في المنزل بسهولة يجب تحضير المكونات التالية بالمقادير الصحيحة، وهي:

6 كوب دقيق فاخر.

1/2 كوب سمن ذائب.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

4 بيض.

كوب حليب.

ماء دافئ للعجن.

4 ملاعق سكر.

ملعقة كبيرة خل.

طريقة عمل خبز ماكدونالدز في المنزل