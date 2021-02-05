طريقة عمل خبز ماكدونالدز في المنزل
من أكثر المكونات الغذائية التي يشتهر بها ماكدونالدز، والمحببة كثيرًا لجميع مرتادي المطاعم بكافة فروعه على مستوى العالم هو خبز الكيزر المقدم في كافة أنواع الساندوتشات المختلفة من البرجر الدجاج أو برجر اللحم مع الجبن والإضافات المختلفة المميزة لماكدونالدز، نوضح لكم فيما يلي طريقة عمل خبز ماكدونالدز في المنزل بسهولة.
خبز ماكدونالدز في المنزل
لتحضير خبز ماكدونالدز الكيزر في المنزل بسهولة يجب تحضير المكونات التالية بالمقادير الصحيحة، وهي:
- 6 كوب دقيق فاخر.
- 1/2 كوب سمن ذائب.
- ملعقة كبيرة خميرة فورية.
- 4 بيض.
- كوب حليب.
- ماء دافئ للعجن.
- 4 ملاعق سكر.
- ملعقة كبيرة خل.
طريقة عمل خبز ماكدونالدز في المنزل
- ضع الخميرة مع القليل من السكر والماء الدافئ معا في كوب، ويترك جانبا لمدة ربع ساعة حتى التفاعل وتضاعف كمية الخميرة.
- قم بالخلط بين كل من البيض والسكر، والملح، والسمن، والحليب، والخل معا في وعاء حتى الحصول على العجينة.
- أضف الخميرة إلى العجين، مع التقليب والعجن حتى الحصول على عجينة ناعمة ملساء.
- توضع العجينة في وعاء، وتترك لمدة ساعة في مكان دافئ حتى تخمر العجين.
- افرد العجين وقم بتشكيله حسب الرغبة.
- ضع دوائر من وحدات الكيزر في صينية مدهونة بالزيت، مع مراعاة تباعد الوحدات بين بعضها البعض.
- تترك جانبا لمدة نصف ساعة.
- اخفق بين بيضة والقليل من الحليب لدهن الكيزر، ثم توضع في الفرن الساخن في درجة حرارة 180 مئوية حتى التضج والحصول على اللون الذهبي.
- يقدم وبالهناء والشفاء.